أهم الأحداث:

أكثر من 4 ملايين إصابة عالمياً بفيروس كورونا وفاوتشي يحذر من موجة أخرى في أمريكا. وأنقرة تصرّح: مليشيات حفتر هدف مشروع حال استهدافنا والموازين انقلبت لصالح الوفاق.

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كورونا.. أكثر من 4 ملايين إصابة

أظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص في رصد آخر الإحصائيات حول فيروس كورونا، أن عدد وفيات الفيروس الثلاثاء، بلغ 290 ألفاً و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 آلاف و786. [TRT عربي]

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالمياً بـ82 ألفاً و555، تليها بريطانيا بـ32 ألفاً و692. [TRT عربي]

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع في الولايات الأمريكية يهدد بخطر تَفشٍّ جديد لفيروس كورونا. [الأناضول]

أنقرة: الموازين انقلبت لصالح الوفاق

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "الموازين على الأرض بين الانقلابي خليفة حفتر وقوات الحكومة الليبية الشرعية انقلبت لصالح الأخيرة". [TRT عربي]

وأوضح وزير الخارجية في مقابلة أجرتها معه قناة "أكيت" المحلية الثلاثاء: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي. عسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية". [TRT عربي]

وحذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك من أن أنقرة ستعتبر مليشيات حفتر هدفاً مشروعاً إذا ما استهدفت بعثات تركيا في ليبيا. [الأناضول]