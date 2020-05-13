سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 13 مايو/أيار 2020
 أكثر من 4 ملايين إصابة عالمياً بفيروس كورونا المستجد / Reuters
13 مايو 2020

أهم الأحداث:

أكثر من 4 ملايين إصابة عالمياً بفيروس كورونا وفاوتشي يحذر من موجة أخرى في أمريكا. وأنقرة تصرّح: مليشيات حفتر هدف مشروع حال استهدافنا والموازين انقلبت لصالح الوفاق.

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كورونا.. أكثر من 4 ملايين إصابة

أظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص في رصد آخر الإحصائيات حول فيروس كورونا، أن عدد وفيات الفيروس الثلاثاء، بلغ 290 ألفاً و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 آلاف و786. [TRT عربي]

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالمياً بـ82 ألفاً و555، تليها بريطانيا بـ32 ألفاً و692. [TRT عربي]

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع في الولايات الأمريكية يهدد بخطر تَفشٍّ جديد لفيروس كورونا. [الأناضول]

أنقرة: الموازين انقلبت لصالح الوفاق

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "الموازين على الأرض بين الانقلابي خليفة حفتر وقوات الحكومة الليبية الشرعية انقلبت لصالح الأخيرة". [TRT عربي]

وأوضح وزير الخارجية في مقابلة أجرتها معه قناة "أكيت" المحلية الثلاثاء: "نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي. عسكرياً لا يمكن التوصل إلى تسوية". [TRT عربي]

وحذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك من أن أنقرة ستعتبر مليشيات حفتر هدفاً مشروعاً إذا ما استهدفت بعثات تركيا في ليبيا. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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