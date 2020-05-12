تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، 290 ألف شخص، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالمياً، ما دفع مدير المعهد الوطني الأمريكي إلى الحساسية والأمراض المعدية الثلاثاء، للقول بأن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع في الولايات الأمريكية يهدد بخطر تفشٍّ جديد لفيروس كورونا.

كورونا.. أرقام وإحصائيات

أظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص في رصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، أن عدد وفيات كورونا الثلاثاء، بلغ 290 ألفاً و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 آلاف و786.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالمياً بـ82 ألفاً و555، تليها بريطانيا بـ32 ألفاً و692.

وحلت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ30 ألفاً و911، تلتها إسبانيا بـ26 ألفاً و920، ثم فرنسا بـ26 ألفاً و643.

وجاءت البرازيل في المركز السادس بـ11 ألفاً و980، تبعتها بلجيكا بـ8 آلاف و761، ثم ألمانيا بـ7 آلاف و676، وإيران بـ6 آلاف و733، ثم هولندا بـ5 آلاف و510.

في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس في إيطاليا 109 آلاف و39، بعد تماثل ألفين و452 مريضاً للشفاء، وانخفضت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة من 999 إلى 952.

وبلغ عدد الفحوص التي أجرتها إيطاليا للكشف عن الفيروس المستجد مليونين و673 ألف اختبار.

وفي فرنسا بلغ عدد المتعافين 57 ألفاً و785، بعد تسجيل تعافي 1118 حالة.

فاوتشي يحذر بكورونا جديد

قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع في الولايات الأمريكية يهدد بخطر تفشٍّ جديد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في شهادة أدلى بها فاوتشي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو فريق الرئيس دونالد ترمب في أزمة كورونا، أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع استمرت ساعتين، بعنوان "كوفيد-19: العودة بأمان إلى العمل وإلى المدرسة".

كما كشف في إفادته أنه يجري حالياً اختبار 8 لقاحات محتملة على الأقل ضد الفيروس، مضيفاً أن "واحداً قد يكون متوفراً قبل العام المقبل"، حسب موقع "الحرة".

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل للمساعدة في تصنيع لقاح، لكن تطويره "قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الأسواق".

كما أبلغ فاوتشي لجنة الصحة والتربية والعمل وتعويضات المتقاعدين في مجلس الشيوخ خلال الشهادة التي جرت عبر الفيديو، أن "جهود البلاد لمحاربة الفيروس ومرض كوفيد-19 الناجم عنه، يجب أن "تركز على ممارسات الصحة العامة التي أثبتت نجاحها في احتواء انتشار الوباء وتخفيفه".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي مساء الاثنين، إن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعاً هو "المعاناة والموت".

وأضاف: "إذا تخطينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا الولايات الأمريكية مرة أخرى، فإننا نخاطر بتفشي المرض في أنحاء البلاد.. هذا لن يؤدي فقط إلى معاناة وموت لا داعي لهما، لكن في الواقع سيعوقنا في سعينا للعودة إلى حياتنا الطبيعية".

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و311 ألفاً، توفي منهم نحو 290 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و567 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.