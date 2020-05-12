لا تقتصر آثار انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) السلبية على الوضعين الصحي والاجتماعي لملايين البشر حول العالم، إذ تُلقي الجائحة أيضاً بظلال ثقيلة على اقتصاد العالم بأسره، وهو ماعبّرت عنه توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم عام 1930.

الاقتصادات العربية في المقدمةتتصدر الدول العربية قائمة المتضررين اقتصادياً جرّاء انتشار كورونا، لا سيما أن الجائحة تتزامن مع انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط العالمية.ووفقاً لـصندوق النقد الدولي، تواجه "البلدان المصدِّرة للنفط في المنطقة صدمة إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط. فقد أدت القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء أوبك+ إلى حدوث تخمة في المعروض. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50% منذ بدء الأزمة المتعلقة بالصحة العامة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول عدة بهدف الحد من انتشار كورونا تضر قطاعات اقتصادية مهمة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال "وصل إلغاء الرحلات السياحية في مصر إلى 80%، بينما تأثرت خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى"، وفق بيانات صندوق النقد الذي توقّع أيضاً أن تنعكس الأزمة سلباً على قطاع الخدمات في حال ارتفعت معدلات البطالة وانخفضت الأجور وتحويلات العاملين في الخارج.

اللجوء إلى الاقتراض

في محاولة للتعاطي مع التحديات التي تفرضها أزمة كورونا، لجأت حكومات عربية عدة إلى صندوق النقد كي يمنحها قروضاً، تأمل أن تساعدها في تجاوز الأزمة.

ويتفق ذلك السلوك مع ما أفاد به في أبريل/نيسان الماضي، تقرير لمصرف MUFG البارز في اليابان، بأن بلدان الشرق الأوسط مثل مصر ولبنان والأردن والعراق وإيران، ستكون في مقدمة المقترضين من صندوق النقد الدولي، لتقليص الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى حزمة الإنقاذ التي أعلنها صندوق النقد الدولي مسبقاً بقيمة 50 مليار دولار، لتقديمها للبلدان المتضررة من كورونا، مضيفاً أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون بإمكانها الاستفادة من الحزمة المذكورة، على الرغم من أن بينها بلدان مستوردة للنفط ولديها نسب ديون مرتفعة.

وذكر التقرير أنه في ظلّ هذا المشهد ستكون بلدان مستوردة للنفط مثل تونس ومصر والأردن ولبنان، في مقدمة الحاصلين على حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ولم يجانب التقرير المذكور الصواب، ففي مصر التي كانت قد تلقت آخر دفعة من قرض مبرمج من صندوق النقد قبل أقل من عام بقيمة مليارَي دولار، تسلّمت الحكومة 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من الصندوق، وفقاً لما نقلته وكالة الشرق الأوسط الرسمية الثلاثاء، نقلاً عن مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري.

ونشرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا الاثنين، تغريدة على تويتر قالت فيها إن الصندوق وافق على منح الحكومة المصرية هذا القرض "لدعم الجهود الرامية إلى الحماية والمساعدة للشعب المصري والاستقرار الاقتصادي الذي تحقق بشق الأنفس في السنوات القليلة الماضية".

وفي لبنان، أعلنت الحكومة الثلاثاء، أنها ستبدأ مفاوضات مع الصندوق خلال اليومين المقبلين، من أجل الحصول على قرض. وترغب الحكومة اللبنانية في الحصول على برنامج تمويل من الصندوق، يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من مسؤولي الصندوق.

وصدّقت الحكومة بالإجماع في 29 أبريل/نيسان الماضي، على خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت الأردن وتونس والمغرب تسلُّمها منحاً وقروضاً من صندوق النقد.

ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تونس موافقة الصندوق منحها قرضاً بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا. كما قال "بنك المغرب" (البنك المركزي) إنه حصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق، موضحاً في بيان، أن "القرض يأتي في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة أزمة جائحة كورونا، لذا استُخدم خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضدّ الأخطار والصدمات الخارجية)".

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، استلمت الحكومة الأردنية الدفعة الأولى من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وقيمتها 139 مليون دولار، حوِّلت إلى حساب الخزينة في البنك المركزي الأردني.

وحسب بيان أصدرته وزارة المالية الأردنية، فإن هذه الدفعة تأتي ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي جرى التوافق عليه مع صندوق النقد، ويمتد البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار، لـ4 سنوات.

من المرجّح أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزاً في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل 10 سنوات. - صندوق النقد الدولي

أسوأ من التوقعات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية لدول عدة أسوأ من توقعات الصندوق بكثير، مشيرة إلى احتمالية تحديث التوقعات في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا برعاية صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "على الأرجح سنُحدِّث تقديراتنا في يونيو/حزيران، والتوقعات لعام 2020 ستكون سيئة".

وكان صندوق النقد الدولي ذكر في بيان صحفي مرفق مع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أن الانكماش سيتجاوز التبعات المالية السلبية للأزمة المالية العالمية 2008.

ورجّح الصندوق "أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزاً في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل 10 سنوات".