سياسة
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تهديدات وعبارات كراهية تنهال على "الإيطالية المحرَّرة" لاعتناقها الإسلام
تلقت المواطنة الإيطالية "سيلفيا رومانو" المحرَّرة من الخطف في كينيا، الكثير من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اعتناقها الإسلام مؤخراً. وفتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقاً في خطابات الكراهية التي تصل إلى حد التهديد بالقتل.
تهديدات وعبارات كراهية تنهال على "الإيطالية المحرَّرة" لاعتناقها الإسلام
تهديدات وعبارات كراهية تنهال على الإيطالية المحرَّرة من الخطف سيليفيا رومانو لاعتناقها الإسلام / AFP
12 مايو 2020

تلقت المواطنة الإيطالية "سيلفيا كونستانزو رومانو" المحرَّرة بمساعدة الاستخبارات التركية من الخطف، الكثير من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اعتناقها الإسلام مؤخراً.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء، إلى أن "رومانو" تلقت تهديدات وعبارات كراهية في تعليقات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور له على فيسبوك، ربط "نيكو باسو" عضو مجلس بلدية "أسولو" بمقاطعة أوريستانو الإيطالية، التهديدات، باعتناق "رومانو" الدين الإسلامي، ثم عاد وحذف منشوره، حسب وسائل الإعلام.

وفتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقاً في خطابات الكراهية التي تصل إلى حد التهديد بالقتل، كما اتخذت شرطة ميلانو تدابير أمنية واسعة النطاق في الشارع الذي يقع فيه منزل "رومانو"، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيطالية.

وفي 9 مايو/أيار الجاري، حررت الاستخبارات التركية "رومانو" خلال عملية أمنية قادتها بالتعاون مع نظيرتيها الإيطالية والصومالية، بعد أن اختطفت قبل 18 شهراً في كينيا.

وتسلمت البعثة الدبلوماسية الإيطالية، مواطنتها المحررة بالعاصمة الصومالية مقديشو السبت. ولم تذكر المصادر، معلومات عن الجهة المختطفة للمواطنة الإيطالية.

وحطت ظهر الأحد، طائرة خاصة تحمل على متنها رومانو، بمطار "شيامبينو" في العاصمة روما.

وأعلنت المختطفة الإيطالية اعتناقها الإسلام، وتغيير اسمها إلى "عائشة".

وتحت عنوان "أنا غيّرت ديني، واسمي الآن عائشة" نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الاثنين، خبر اعتناق المواطنة "سيلفيا كونستانزو رومانو" الدين الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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