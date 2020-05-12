سياسة
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تركيا.. شفاء 70% من مصابي كورونا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن 70% من إجمالي مصابي كورونا في بلاده، تماثلوا للشفاء حتى الآن. واقترب عدد المتعافين من حاجز 100 ألف، بوصوله إلى 98 ألفاً و889، على إثر تسجيل 3 آلاف و109 حالات شفاء جديدة.
تركيا.. شفاء 70% من مصابي كورونا
شفاء 70% من مصابي فيروس كورونا في تركيا / AA
12 مايو 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن 70% من إجمالي مصابي كورونا في بلاده، تماثلوا للشفاء حتى الآن.

جاء ذلك في معرض تعليقه على المعطيات الحديثة لفيروس كورونا الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر.

وحسب المعطيات الأخيرة، ارتفعت الإصابات في تركيا إلى 141 ألفاً و475، على إثر تشخيص 1704 حالات.

واقترب عدد المتعافين من حاجز 100 ألف، بوصوله إلى 98 ألفاً و889، على إثر تسجيل 3 آلاف و109 حالات شفاء جديدة.

فيما سجلت تركيا 53 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3 آلاف و894.

وأفاد وزير الصحة التركي تعليقاً على الإحصائيات، بأن "إصابات كورونا الجديدة ضمن الحدود المتوقعة، وشفاء 70% من مرضى الفيروس".

وأضاف: "مرضى العناية المركزة في انخفاض مستمر، وكفاحنا ضد الفيروس بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و287 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 288 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و544 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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