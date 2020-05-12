أعلنت الدول الخليجية الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة و5 آلاف و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و991 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 194 شخصاً. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 10 آلاف و277، منها 75 وفاة، و3 آلاف و101 حالة شفاء.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات وألف و911 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي ألفين و520. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 42 ألفاً و925، منها 264 وفاة، و15 ألفاً و257 حالة شفاء.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت حالتَي وفاة و783 إصابة جديدة، إضافة إلى شفاء 631، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 19 ألفاً و661، تُوفي منهم 203 وتعافى 6 آلاف و12.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و173 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 30 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بذلك إلى 5 آلاف 330، بينهم 9 وفيات وألفان و152 حالة شفاء.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل ألف و526 إصابة جديدة، و179 حالة تعافٍ، موضحةً أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 25 ألفاً و149، بينهم 14 وفاة، و3 آلاف و19 حالة تعافٍ.

وهذا هو أكبر معدل إصابات يومي في قطر منذ ظهور الفيروس فيها.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 148 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3 آلاف و 721، بينها 17 وفاة، وألف و250 حالة شفاء.‎

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و287 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 288 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و544 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.