سياسة
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الصحة العالمية: فيروسات كورونا مخادعة وتطوير لقاحها صعب
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لديهم أكثر من 100 لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، إلا أن الفيروسات مخادعة وتطوير لقاحها أمر صعب.
الصحة العالمية: فيروسات كورونا مخادعة وتطوير لقاحها صعب
الصحة العالمية: فيروسات كورونا مخادعة وتطوير لقاحها أمر صعب / Reuters
12 مايو 2020

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الثلاثاء، أنّ بحوزتهم أكثر من 100 لقاح تجريبي ضد كورونا المستجد، مستدركة بأنّ الفيروسات التاجية (كورونا) مخادعة وتطوير لقاح ضدها أمر صعب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة بجنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أوضحت فيها ما يتعلق بلقاحات ضد فيروس كورونا: "إن أعمال تطوير لقاح ضد كوفيد-19 تجري بوتيرة أسرع مما عهدنا في تاريخ العلوم. لدينا أكثر من 100 لقاح تجريبي، ولكن الفيروسات التاجية مخادعة جداً، وتطوير لقاح ضدها من الصعوبة بمكان".

وأشارت إلى أنّ الكثير من العلماء في مختلف أنحاء العالم، يجرون الأبحاث حول مستويات المناعة ضد فيروس كورونا، من أجل التأكد مما إذا كانت المناعة تحمي من الفيروس، وقالت إنّ "هذا من المواضيع التي لم نتوصل إلى جوابها بعد".

ولفتت إلى أنّ لديهم طرقاً علاجية تحد من الفترة الزمنية للإصابة وشدتها، إلا أنهم لا يملكون شيئاً يقتل الفيروس أو يوقفه".

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و284 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 288 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و543 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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