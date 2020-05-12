سياسة
2 دقيقة قراءة
لا مكان لدفنهم.. مسلمون توُفوا بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا
مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من المسلمين، لا يستطيع مسلمو فرنسا دفن موتاهم في مقابر البلاد، بعد نفاد الأماكن المخصصة للمسلمين في المقابر الفرنسية، لتظلّ جثامينهم في ثلاجات حفظ الموتى أو المشارح.
لا مكان لدفنهم.. مسلمون توُفوا بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا
لا يمكن نقل موتى المسلمين إلى الخارج مع إغلاق الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية / AFP
12 مايو 2020

يعاني مسلمو فرنسا من نفاد الأماكن المخصصة لدفن موتاهم في مقابر البلاد، خصوصاً مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من المسلمين.

وقال عبد الصمد أقراش، رئيس جمعية "طهارة" الإسلامية: "في الحالات العادية يختار المسلمون دفن موتاهم هنا أو في الخارج، لكن ذلك بات غير ممكن مع تفشي كورونا"، حسب وكالة الأناضول.

وأشار أقراش إلى نفاد الأماكن المخصصة لدفن المسلمين في المقابر الفرنسية، مؤكداً ضرورة حلّ هذه المشكلة بسرعة، وأردف: "بسبب نفاد أماكن دفن المسلمين يُحتفظ بمئات من الجثامين، في ثلاجات حفظ الموتى أو في المشارح".

وتابع: "مع إغلاق الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حدودها يزداد سوء الوضع، إذ لا يمكن نقل موتى المسلمين إلى الخارج باستثناء الموتى الأتراك".

ورغم إغلاق حدودها جراء تداعيات كورونا، فإن تركيا تسمح بجلب مواطنيها المقيمين بالخارج سواء لتلقي العلاج أو لدفن الموتى منهم.

وسابقاً طالب المجلس الإسلامي الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل لحلّ هذه المشكلة، وحسب معطيات المجلس "خصصت السلطات الفرنسية نحو 100 قبر للمسلمين في 300 مقبرة بعموم البلاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us