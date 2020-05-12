قُتل 4 من عناصر قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، الاثنين، في قصف شنه طيران مسير إمارتي، داعم لمليشيات خليفة حفتر، على منطقة أبو قرين جنوب مدينة مصراتة، وفق متحدث عسكري حكومي.

وقال المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية مصطفى المجعي، إنه "بحسب المعلومات، فإن الطيران المسير، الذي استهدف قواتنا في محور أبو قرين، أقلع من قاعدة الجفرة الجوية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع للحكومة شن، في وقت سابق الاثنين، 6 ضربات استهدفت آليات عسكرية وتمركزات لمليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس.

وتعتبر الوطية أكبر قاعدة عسكرية بالمنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزاً لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تُستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة هذه القاعدة، عقب مقتل قائد حمايتها أسامة مسيك، في 6 مايو/أيار الجاري، خلال عملية التحرير.

استهداف شاحنتي نقل وقود

من جانب آخر أعلنت قوات حكومة الوفاق الثلاثاء، استهداف شاحنتي وقود لمليشات خليفة حفتر جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو إن "سلاح الجو استهدف شاحنتي نقل وقود في بلدة الشويرف كانتا في طريقهما لإمداد ميليشيات حفتر الإرهابية في العدوان على طرابلس".

وأوضح أن "المنطقتين العسكريتين (الغربية والوسطى) مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يُمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود".

ونشر حساب عملية "بركان الغضب" مقطعاً مصوراً لتوثيق عملية استهداف شاحنتي نقل الوقود.

وتنازع مليشيات حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك المليشيات هجوماً فاشلاً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع مليشيات حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ودعت الحكومة مراراً إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية بحثاً عن حل للنزاع، لكن مليشيات حفتر تواصل القتال، في تحدٍّ لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/شباط الماضي، ورغم جائحة فيروس كورونا.