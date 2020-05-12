سياسة
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روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بكورونا
سجلت روسيا 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.
روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بكورونا
تعزو روسيا الزيادة اليومية المستمرة في عدد حالات الإصابة إلى إجراء الفحوص على نطاق واسع / AA
12 مايو 2020

أعلنت روسيا الثلاثاء، تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.

وتعزو روسيا الزيادة اليومية المستمرة في عدد حالات الإصابة إلى إجراء الفحوص على نطاق واسع. وأجرت البلاد ما يربو على 5.8 مليون فحص.

خفض إجراءات العزل

في سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير أمس الاثنين، خفضاً تدريجياً في إجراءات العزل العامّ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك رغم زيادة جديدة في الإصابات دفعت العدد في روسيا باتجاه الصعود.

وقال بوتين في خطاب بثّه التليفزيون، إنه سيبدأ رفع القيود اعتباراً من الثلاثاء، كما كشف عن تقديم إعانات مالية للأسر التي تعول أطفالاً، وإجراءات دعم جديدة للاقتصاد.

وتحدث بوتين بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة بوتيرة قياسية يومية بلغت 11656، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 221344. ولم يتجاوز هذا الرقم سوى الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.

وحتى ظهر الثلاثاء أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و271 ألف شخص حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 287 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و535 آلفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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