أطلقت القوات التركية والروسية دورية مشتركة عاشرة على الطريق الدولي M4 في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، إن الدورية العاشرة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وفي السابع من الشهر الحالي سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة التاسعة على طريق M4 في إدلب.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلا ديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً في 27 فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.