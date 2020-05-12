قُتل جندي إسرائيلي صباح الثلاثاء، متأثراً بإصابته بحجر في رأسه في أثناء اقتحام بلدة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الجندي عميت بن إيغال (21 عاماً) من وحدة "غولاني"، التي تُعتبر من قوات النخبة في المشاة، قُتل صباح اليوم "نتيجة إصابته بحجر أُلقي على رأسه".

وأضاف أن الجندي أصيب "خلال عملية لاعتقال فلسطيني في بلدة يعبد" بقضاء جنين، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وعادةً ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، ويعتقل أفراداً منها بدعوى أنهم "مطلوبون" لأجهزته الأمنية.

وتنشب جراء ذلك، في كثير من الأحوال، مواجهات بين القوة المقتحمة وسكان تلك البلدات.