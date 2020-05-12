سياسة
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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 80 ألفاً ونتيجة فحص مايك بنس سلبية
تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن ترمب أن نتيجة فحص الفيروس الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحدّ من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 80 ألفاً ونتيجة فحص مايك بنس سلبية
ألمح ترمب إلى وجود بنس حالياً في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه
12 مايو 2020

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 81 ألف شخص حتى صباح الثلاثاء، في الوقت الذي اتخذ فيه معظم الولايات تقريباً خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام، حسب وكالة رويترز.

وبلغ متوسط الوفيات اليومية في الولايات المتحدة ألفي حالة منذ منتصف أبريل/نيسان رغم الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الوباء.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 1.3 مليون حالة، وتزداد الأرقام بشكل خاص في ولايات مسيسبي ومينيسوتا ونبراسكا، مما ينذر بمخاطر موجة إصابات جديدة.

إصابات البيت الأبيض

من جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحدّ من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.

وألمح ترمب إلى وجود بنس حالياً في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بالفيروس، وفق مصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترمب.

هذا وأصدر البيت الأبيض مذكرة، الاثنين، تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال وجودهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.

ونفى ديفين أومالي المتحدث باسم بنس التقارير التي نُشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي.

وقال أومالي: "نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي"، مضيفاً: "نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يومياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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