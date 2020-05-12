سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب يتهرّب من أسئلة مراسلة وينهي مؤتمره فجأة.. ماذا حصل؟
تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أسئلة وجهتها إليه مراسلة تليفزيونية من أصول آسيوية، وقرر فجأةً إنهاء مؤتمره الصحفي.. فماذا سألته؟ وكيف ردّ عليها بشكل عنصري؟
ترمب يتهرّب من أسئلة مراسلة وينهي مؤتمره فجأة.. ماذا حصل؟
ترمب تهرّب من أسئلة مراسلة من أصول آسيوية وأنهى مؤتمره الصحفي بشكل مفاجئ / AP
12 مايو 2020

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمره الصحفي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ الاثنين، بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أمريكية من أصول آسيوية.

وسألت المراسلة ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "CBS"، ترمب عن سبب إصراره المستمر على القول إن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وتابعت سؤالها: "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين يخسر أميركيون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميّاً مزيداً من الإصابات؟".

وأجابها ترمب: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، ثم تابع بنبرة غاضبة: "ربما يجب ان توجهي هذا السؤال إلى الصين".

لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة غير عادية للغاية

- الرئيس الأمريكي- دونالد ترمب

ولكن بينما كان ترمب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين، لتوجه استفساراً آخر إلى ترمب قائلة: "سيدي، لماذا توجه إليّ هذا الكلام بشكل خاصّ؟"، في إشارة إلى كونها من أصول آسيوية.

فردّ عليها ترمب: "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالاً شائناً مثل هذا".

ثم أعطى ترمب الإذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة عن تساؤلها، قبل أن ينتقل الرئيس إلى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي فجأة ومغادرته فيما كانت تهمّ بطرح سؤالها.

وكان التضامن مع ويجيان على الإنترنت سريعاً، إذ تصدّر الهاشتاغ الخاص بها "ادعموا ويجيان جيانغ" موقع تويتر.

وغرّد الناشط والممثل الأمريكي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلاً: "أنا أقف إلى جانب ويجيا جيانغ ضد نوبات غضب ترمب العنصرية".

أما مراسلة CNN آبريل ريان التي تعرضت سابقاً لنوبات غضب ترمب فكتبت مخاطبة ويجيان: "أهلاً بك في النادي. هذا مثير للغثيان. إنها عاداته".

ولا يُخفي ترمب كرهه بعض وسائل لإعلام، وغالباً ما اصطدم كلامياً مع المراسلين خلال مؤتمراته الصحفية اليومية حول فيروس كورونا.

وتجاوزت الولايات المتحدة الاثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، مما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم، ويُتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us