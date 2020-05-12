سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 مايو/أيار 2020
أردوغان: سنضع بلادنا بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسياً واقتصادياً بعد كورونا / AA
12 مايو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن الخطوات التدريجية لرفع الحجر لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يندد بالمسلسلات الداعية إلى التطبيع ويدعو لحماية القدس.

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أردوغان: رفع الحجر لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين والمقيمين في تركيا، من أن يفهموا من خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية أن الأمور ستعود تماماً كما كانت قبل 10 مارس/آذار الماضي. [TRT عربي]

وأكّد أردوغان في كلمة ألقاها الاثنين، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمواجهة وباء كورونا وحماية الفئات الضعيفة من المرضى وكبار السن. [الأناضول]

وعن مرحلة ما بعد كورونا قال الرئيس التركي: "سنضع بلادنا بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسياً واقتصادياً بعد كورونا، وسنواصل العمل على حماية مصالحنا في البحر المتوسط، وإحباط كل الألاعيب والمؤامرات التي تحوكها مؤسسات وجهات خارجية لإضعاف اقتصادنا". [TRT عربي]

"علماء المسلمين" يندد بالإعلام المضلل

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، بالإعلام "المضلل" والمسلسلات التي تروج للأعداء والمحتلين، داعياً الأمة الإسلامية إلى حماية المسجد الأقصى والقدس. [TRT عربي]

وقال البيان: "في الوقت الذي نستقبل فيه هذه الليالي المباركات، تعاني أمتنا الإسلامية من 3 جوائح كبرى، جائحة كورونا وآثارها الخطيرة، وجائحة الاحتلال الصهيوني، وجائحة الإعلام المضلل والمسلسلات الهابطة"، دون تحديد. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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