واصلت إصابات فيروس كورونا اليومية انخفاضها في تركيا، لتسجل 1114 حالة فقط الاثنين، فيما كانت الإصابات اليومية بالفيروس فوق 2000 حالة قبل أقل من أسبوع.

وأظهرت معطيات موقع وزارة الصحة التركية حصيلة إصابات كورونا بـ139 ألفاً و771.

وأشارت المعطيات نفسها إلى تسجيل 55 وفاة، رفعت الإجمالي إلى 3 آلاف و841، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 95 ألفاً و780، على إثر تسجيل 3 آلاف و89 حالة شفاء.

وغرد وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر قائلاً: "معدل الإصابات اليومي بكورونا سينخفض لأقل من 1000 في حال مواصلة التزم التدابير الوقائية".

وأكد قوجة "استمرار انخفاض عدد مصابي كورونا بوحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس".