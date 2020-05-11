سياسة
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كورونا.. مساعدات طبية تركية تصل إلى فلسطين
منحت تركيا آلاف المعدات الوقائية والأجهزة الطبية لفلسطين، ضمن اتفاق بين حكومتَي البلدين في 14 أبريل/نيسان الماضي.
كورونا.. مساعدات طبية تركية تصل إلى فلسطين
وزارة الصحة الفلسطينية تتسلم من تركيا مساعدات طبية لمواجهة كورونا / AA
11 مايو 2020

قدمت تركيا الاثنين، مساعدات طبية تضم أجهزة ومعدات وقائية لفلسطين، لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.

ويأتي تقديم هذه المساعدات ضمن اتفاق موقَّع بين الحكومتين التركية والفلسطينية في 14 أبريل/نيسان الماضي.

وشملت المساعدات 40 ألف مجموعة تشخيص للكشف السريع عن كورونا، و4 أجهزة "بي سي آر"، و100 ألف كمامة من نوع "N95".

كما ضمت المساعدات 40 ألفاً من الملابس الواقية و100 ألف من القفازات الطبية، إضافةً إلى 20 ألف نظارة واقية وطنين من مواد التعقيم.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في فلسطين 375، توفي منهم اثنان، بينما تعافى 301.

وفي الآونة الأخيرة، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى أكثر من 60 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وجنوب إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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