سياسة
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تراجع حاد لبورصات دول الخليج بالتزامن مع تجاوز إصابات كورونا 100 ألف
هبطت البورصات الخليجية في ختام جلسة الاثنين، بشكل شبه جماعي بقيادة سوقَي البحرين والسعودية، مع التقشف الحكومي نتيجة تداعيات كورونا، فيما أظهرت حسابات أجرتها رويترز، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في دول الخليج تجاوز مئة ألف حالة.
تراجع حاد لبورصات دول الخليج بالتزامن مع تجاوز إصابات كورونا 100 ألف
البورصات الخليجية تشهد في ختام جلسة الاثنين، هبوطاً بشكل شبه جماعي بقيادة سوقَي البحرين والسعودية / Reuters
11 مايو 2020

هبطت البورصات الخليجية في ختام جلسة الاثنين، بشكل شبه جماعي بقيادة سوقَي البحرين والسعودية، مع التقشف الحكومي نتيجة تداعيات فيروس "كورونا"، بجانب تراجع أسعار النفط.

وقررت السعودية وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخراً، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءاً من يوليو/تموز 2020.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز، بنسبة 2.62% أو 0.81 سنت، إلى 30.16 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو/حزيران 2.14% أو 0.53 سنت، إلى 24.21 دولار للبرميل.

ونزلت بوصة البحرين بنسبة 1.25% مع نزول أسهم البنوك، إذ تراجعت أسهم بنك البحرين الوطني 3.4%، ومصرف السلام البحرين 3.2%، والبنك الأهلي المتحد 2.6%.

وتراجعت بورصة السعودية بنسبة 1.18%، مع هبوط أسهم أرامكو 0.8%، والبنك الأهلي 2.4%، ومصرف الراجحي 1.5%.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 1.02%، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.59%، ومؤشر السوق العام 0.9%.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.95%.

وهبطت بورصة قطر 0.49%، مع نزول أسهم القطرية الألمانية الطبية 10%، والمتحدة للتنمية واستثمار القابضة أكثر من 6% لكل منهما.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.1%، مع نزول المتحدة للطاقة 10%، ومصانع مسقط للخيوط 8.9%.

وأظهرت حسابات أجرتها رويترز استناداً إلى الأرقام الرسمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج تجاوز 100 ألف حالة مع تسجيل 557 وفاة.

وحسب رويترز، فإن حالات الإصابة بكورونا في المنطقة ارتبطت في البداية بالسفر، لكن على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة المرض، شهدت دول الخليج العربية انتشاراً للفيروس بين العمالة الوافدة.

وأعلنت السعودية وهي أكبر دولة خليجية ويقطنها نحو 30 مليون نسمة، الحصيلة الأكبر، إذ سجلت 41014 إصابة و255 وفاة.

وسجلت المملكة 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة اليوم الاثنين. وتخطى عدد الإصابات الجديدة اليومي في المملكة حاجز الألف للمرة الأولى في 18 أبريل/نيسان.

وفي الدول الأخرى في المنطقة، تخطت قطر في 5 مايو/أيار، عدد الإصابات المسجل في الإمارات، لتأتي بذلك في المركز الثاني لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج الست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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