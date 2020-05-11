أعربت النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في الحرب والفوضى الحاصلة في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لعمر، عبر حسابها الرسمي على تويتر فجر الاثنين.

وقالت عمر: "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية“.

وأضافت متسائلة: "لكن الإمارات إلى حد كبير تمر دون أن يلاحظ أحد دورها في إغراق اليمن بالحرب والفوضى، لماذا؟".

وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزماً وصل إلى مرحلة "القطيعة"، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) بعدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، أدى إلى طرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق فوري من أبو ظبي، ردّاً على اتهامات عمر.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين إلى آخر، اتهامات إلى الإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات وأعمال العنف، في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصاً محافظات أرخبيل سقطرى وشبوة وتعز.

لكن الإمارات عادةً ما تنفي هذه الاتهامات، وتشدّد على أنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات، بخاصة بعد إعلان الأخير في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلّف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهياراً شبه تامّ في جميع قطاعاته، بخاصة الصحي، في ظلّ انتشار وباء فيروس كورونا.