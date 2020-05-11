سياسة
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تركيا.. صالات الحلاقة والتجميل ومراكز التسوّق تفتح أبوابها وفق تدابير صحية
عادت محال الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل في تركيا إلى العمل بعد توقفها في 21 مارس/آذار بموجب تعميم وزارة الداخلية للوقاية من كورونا، مع مراعاة قواعد الصحة العامة وحسب مواعيد مسبقة.
تركيا.. صالات الحلاقة والتجميل ومراكز التسوّق تفتح أبوابها وفق تدابير صحية
صالات الحلاقة والتجميل في تركيا فتحت أبوابها بعد إغلاق شهرين / AA
11 مايو 2020

افتتحت صالات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل أبوابها أمام الزبائن في تركيا الاثنين، للمرة الأولى بعد إغلاق دام قرابة شهرين، إذ توقفت عن العمل في 21 مارس/آذار الماضي، بموجب تعميم صادر عن وزارة الداخلية، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

واستأنف مصففو الشعر أنشطتهم، بين التاسعة صباحاً والتاسعة مساء، مع مراعاة قواعد الصحة العامة، وشرط تحديد المواعيد مسبقا للزبائن، حسب قرار حكومي.

وفي ولاية قرقلار إيلي، فتح الحلاق باريش تكلي صالته، مرتدياَ القفازات بيديه، وواضعاً كمامة على وجهه، التزماً بتعليمات السلطات حول سلامة الصحة، قائلاً في حديث لوكالة الأناضول إنه "اتخذ كل إجراءات النظافة ضد الوباء، وإنه لن يستقبل زبونين على كرسيين متجاورين في نفس الوقت، التزماً بالتعليمات الصحية".

وأوضح أنه أيضاً لن يسمح بالانتظار أمام باب محله، إلى جانب رفض استقبال أي زبون دون موعد مسبق.

وفي ولاية تكيرداغ، بدأ الحلاقون عملهم، باستقبال الزبائن بعد موعد مسبق، شريطة ارتداء كمامة لدى دخولهم المحل.

وفي إسطنبول، قال الحلاق علي تتيك، إنه بدوره مثل سائر زملائه الحلاقين اتخذ احتياطاته.

وأضاف أنه سيستخدم مناشف لمرة واحدة، مع الفصل بين الكراسي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في حين فضّل بعض الزبائن اصطحاب منشفته الخاصة من المنزل، لاستعمالها في أثناء عملية الحلاقة.

كما شهدت بقية الولايات والمدن التركية، الإجراءات نفسها، من تنظيم المواعيد والحفاظ على قواعد الصحة العامة.

وحسب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، فإن العاملين في صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل مُلزَمون وضع الكمامات، فيما سيتمكن الزبائن من إزالة الكمامة عند الضرورة، مع منع الحلاقة بالشفرة (جيليت)، وصبغ الشعر.

كما أنه لا يمكن لصالات الحلاقة استقبال الزبائن في مقعدين جنباً إلى جنب في نفس الوقت، إضافة إلى تعقيم الأرضيات والأسطح التي سيحتكّ بها الزبون بعد كل عملية حلاقة.

وأيضاً تنظيم مواعيد وساعات حضور الزبائن بحيث تقدم الصالونات خدماتها بنصف الطاقة الاستيعابية، وتعقيم جميع المعدات وتزويد الصالونات بكمامات ومناشف تُستخدم مرة واحدة.

والاثنين الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة الفيروس، والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

مراكز التسوق تفتح الأبواب

وفي تركيا أيضاً استأنفت مراكز التسوق الاثنين، أعمالها وفتحت أبوابها من جديد أمام زبائنها، وذلك بعد إغلاقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

واستأنفت مراكز التسوق في عموم تركيا، أعمالها تزامناً مع تدابير صحية ووقائية جديدة اتخذتها في بنيتها.

وفي أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول خضع الزبائن لقياس درجة حرارتهم عند الدخول، دون السماح بدخول من تتجاوز درجة حرارتهم 38 درجة، وطُلب منهم التوجه إلى المراكز الصحية.

وحسب تعميم صادر عن الداخلية التركية، فإن مراكز التسوق التي ستفتح أبوابها أمام الزبائن، مُلزَمة استقبال عدد محدود داخل المركز، فيكون شخص واحد ضمن كل 10 أمتار مربعة.

كما يُلزِم التعميم الوزاري، القائمين على مراكز التسوق، اتخاذ التدابير الصحية والوقائية كافة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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