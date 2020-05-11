تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 4 ملايين و181 ألفاً و221 حالة، حسب معطيات موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الوباء بالعالم.

وأضافت المعطيات أن وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغت 283 ألفاً و877 حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا في العالم 1.5 مليون.

وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات بـ80 ألفاً و787، تلتها بريطانيا بـ31 ألفاً و855، وإيطاليا ثالثةً بـ30 ألفاً و560، وإسبانيا رابعةً بـ26 ألفاً و621.

ومن حيث عدد الإصابات فإن الولايات المتحدة تتصدر أيضاً قائمة الدول بمليون و367 ألفاً و638، فيما وصل عدد الإصابات في إسبانيا إلى 264 ألفاً و663، وبريطانيا 219 ألفاً و183، وإيطاليا 219 ألفاً و70 حالة إصابة، وروسيا 221 ألفاً و344 إصابة.

ارتفاع قياسي في روسيا

وشهدت روسيا الاثنين ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إذ سجلت 11656 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ظاهرة عزَتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.

وسجّل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص.

تحذير من موجة ثانية

في السياق ذاته حذرت السلطات الصينية والكورية الجنوبية من خطر بداية موجة ثانية لانتشار الفيروس، بعد تسجيل إصابات جديدة شمال شرق الصين وتزايد الإصابات في كوريا الجنوبية بعد الشروع في تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس.

وقال الرئيس مون، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه المنصب، إن "الأمر لم ينتهِ بعد، إذ إن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكّد تخوُّفاً من أن الفيروس يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأوضح أن "المعركة ضد كورونا ما زالت طويلة"، في إشارة إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي، علماً بأن كوريا الجنوبية لم تسجل أي إصابات بكورونا تُذكر خلال الأيام العشرة الماضية مع بلوغ حصيلة الإصابات الإجمالية 10 آلاف و874.

من جانبها أبلغت السلطات الصينية عما يمكن أن يكون بداية موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس، وأعادت تصنيف حالة مدينة واحدة بإقليم جيلين الواقع شمال شرق البلاد على أنها "عالية الخطورة"، وهو قمة نظام تقسم فيه المناطق إلى ثلاث مجموعات وفقاً لانتشار الفيروس.

كما رفع المسؤولون في جيلين مستوى الخطر بمدينة شولان من متوسط إلى مرتفع، وذلك بعد يوم من رفع التصنيف من منخفض إلى متوسط بعد تأكيد إصابة امرأة بالفيروس في السابع من الشهر الجاري.

وكانت بيانات لجنة الصحة الوطنية أظهرت اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل/نيسان الماضي، ويشمل أول حالة منذ ما يزيد على شهر بمدينة ووهان التي شهدت أول ظهور للمرض أواخر العام الماضي.