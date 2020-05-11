سياسة
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انتشار متسارع لكورونا في اليمن وإعلان عدن مدينة موبوءة
بدأ فيروس كورونا الانتشار في المدن اليمنية بشكل متسارع، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى إعلان عدن مدينة موبوءة مع ارتفاع عدد الإصابات فيها.
انتشار متسارع لكورونا في اليمن وإعلان عدن مدينة موبوءة
الإعلان عن عدن مدينة مؤبوءة بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا / Reuters
11 مايو 2020

أعلنت السلطات اليمنية مدينة عدن التي تُعتبر مقر الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مدينة "موبوءة" الاثنين، بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة بينها أربع وفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، ومقرها عدن، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها عشر حالات في عدن مما أدّى إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثماني حالات وفاة.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى، إلا عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض. واتهمت الحكومة المعترَف بها دولياً ومقرها عدن، السلطات الحوثية بالتستر على الوضع في صنعاء، وهو ما ينفيه الحوثيون.

وقالت اللجنة أيضاً على تويتر إن قرار إعلان عدن "مدينة موبوءة" اتُّخذ بعد انتشار فيروس كورونا وعدة أمراض أخرى في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة. وأضافت أن الانتقال من وإلى عدن أصبح ممنوعاً باستثناء نقل البضائع.

وذكرت اللجنة على حسابها على تويتر أن "الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن يعرقل أي جهود لمواجهة الوباء، ما يستوجب ضرورة تصحيح الوضع كي تتمكن المؤسسات المعنية من القيام بمهامها".

وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية، أن في عدن عشر حالات جديدة وفي حضرموت ثلاثاً وفي لحج اثنتين وفي تعز أخريين.

منظمة الصحة.. مخاوف وتعليق لنشاطها

وتخشى منظمة الصحة العالمية أن يكون للعدوى انتشار واسع في اليمن، إذ إن شعبه لديه أحد أقلّ معدلات المناعة في مواجهة الأمراض مقارنة بدول أخرى. ولا يملك اليمن إمكانيات كافية لإجراء الفحوص، وفق تقرير للمنظمة.

وأظهرت توجيهات اطلعت عليها وكالة رويترز أن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الجماعة لتحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية التي صدرت في وقت متأخر من السبت موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط، بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد وُقفت حتى إشعار آخر.

وتسببت الحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات في تقويض النظام الصحي في اليمن ودفعت ملايين إلى شفا المجاعة، وقسمت البلاد بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين الذين أجبروها على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وينقسم اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ من الجنوب مقراً مؤقتاً لها، وحركة الحوثيين التي أطاحت بها من العاصمة صنعاء في الشمال أواخر 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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