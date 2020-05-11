سياسة
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بسبب النفط وكورونا.. السعودية توقف بدل الغلاء وترفع ضريبة القيمة المضافة
قررت السلطات السعودية وقف بدل المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وقال وزير المالية إن "الإجراءات وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل، وتجاوز أزمة جائحة كورونا".
بسبب النفط وكورونا.. السعودية توقف بدل الغلاء وترفع ضريبة القيمة المضافة
تجاوُز الإنفاق الدخل جعل السعودية تشهد عجزاً في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار  / Getty Images
11 مايو 2020

وقفت السعودية بدل غلاء المعيشة ورفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان الاثنين: "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020".

وتأتي إجراءات التقشف التي طُبقت الاثنين، مع تجاوز الإنفاق الدخل مما جعل السعودية تشهد عجزاً في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وأضاف أن "الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

وقال: "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس/آذار بأسر ع معدل منذ 20 عاماً على الأقل وإلى أدنى مستوى لها منذ 2011.

وهبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 في المئة. وقال البيان إن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تُصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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