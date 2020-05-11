قالت البحرية الإيرانية في بيان الاثنين، إن نيراناً صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان أمس الأحد.

وقالت البحرية الإيرانية إن سفينة حربية أطلقت صاروخاً بطريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات.

ووقع الحادث خلال مناورات في خليج عُمان وهو ممر مائي مهم يتصل بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم. وعادة ما تجري إيران تدريبات في هذه المنطقة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة جمران أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد كُنارك. وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جداً من الهدف وأصيبت.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول عسكري لم تسمه نفيه بعض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن غرق كٌنارك.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) عن بيان البحرية أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة كٌنارك الهولندية الصنع، التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979، تم إصلاحها في عام 2018 وهي مجهزة بأربعة صواريخ كروز.

ووقع الحادث في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 2018 عندما انسحبت واشنطن من اتفاق نووي بين طهران والقوى العالمية الكبرى ثم أعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقم العداء بين الدولتين في أوائل يناير كانون الثاني عندما قتلت ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني وردت طهران في التاسع من الشهر نفسه بإطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق تتمركز بهما قوات أمريكية.