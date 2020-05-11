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عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا يقترب من 100 ألف شخص، وبرلمان طرابلس يرفض الحوار مع حفتر وداعميه.

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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يقترب من 100 ألف

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا سيصل قريباً إلى 100 ألف شخص وسيكون في الوفيات والإصابات تراجع أكبر. [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، تعليقاً على إحصائيات حديثة نشرتها وزارة الصحة بشأن كورونا. [TRT عربي]

وأضاف: "قريبا سيصل عدد المتعافين من كورونا إلى 100 ألف شخص وسيكون في الوفيات والإصابات تراجع أكبر، ألا يستحق الأمر مزيداً من التفاني؟". [الأناضول]

ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي نشرتها الصحة الأحد، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 92 ألفاً و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء. [الأناضول]

وارتفع عدد الإصابات إلى 138 ألفاً و657، بعد تسجيل 1542 حالة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة. [الأناضول]

وبلغ إجمالي الاختبارات التي أجرتها تركيا للكشف عن كورونا، مليوناً و370 ألفاً و598. [الأناضول]

وتضمّ وحدات العناية المركزة في عموم تركيا 1154 مصاباً، وموصول بأجهزة التنفس 598 مريضاً. [الأناضول]

ليبيا.. برلمان طرابلس يرفض الحوار مع حفتر وداعميه وأنقرة تتوعد عناصره

أكدت تركيا الأحد، مواصلة دعمها الحكومة الليبية الشرعية ومؤسساتها، كما رفض برلمان طرابلس أي حوار مع حفتر. كذلك شدّدت على أنها ستعتبر عناصر خليفة حفتر أهدافاً مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا. [TRTعربي]

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد، إن"المليشيات غير الشرعية التابعة لأمير الحرب في ليبيا حفتر، زادت هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في الأيام الأخيرة، بخاصة في العاصمة طرابلس، دون أي تمييز". [TRTعربي]

وأعلن مجلس النواب الليبي في طرابلس الأحد، رفضه أي حوار يكون الجنرال الانقلابي خليفة حفتر شريكاً أساسياً فيه في المرحلة المقبلة. [TRTعربي]

جاء ذلك في رسالة وجهها حمودة أحمد سيالة، رئيس البرلمان في طرابلس، إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. [الأناضول]

وقال سيالة: "لن نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموماً". [الأناضول]

وأضاف: "نحيطكم علما بأننا مستمرون في دحر العدوان وتدمير قدراته، وأي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذاناً صاغية". [الأناضول]

وأعرب سيالة عن يأس مجلسه من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين. [الأناضول]