سياسة
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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يقترب من 100 ألف
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في تركيا ارتفع إلى 92 ألفاً و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء.
تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يقترب من 100 ألف
فخر الدين قوجة: عدد المتعافين ارتفع إلى 92 ألفاً و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء / AA
10 مايو 2020

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا سيصل قريباً إلى 100 ألف شخص وسيكون هناك تراجع أكبر في الوفيات والإصابات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، تعليقاً على إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة بشأن كورونا.

وأضاف: "قريباً سيصل عدد المتعافين من كورونا إلى 100 ألف شخص وسيكون هناك تراجع أكبر في الوفيات والإصابات٫ ألا يستحق الأمر مزيداً من التفاني؟".

ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي نشرتها الصحة، الأحد، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 92 ألفاً و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء.

وارتفعت الإصابات إلى 138 ألفاً و657، بعد تسجيل 1542، كما ارتفعت الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة.

وبلغ إجمالي الاختبارات التي أجرتها تركيا للكشف عن كورونا، مليوناً و370 ألفاً و598.

وتضم وحدات العناية المركزة في عموم تركيا 1154 مصاباً، وهناك 598 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس.

ودعا قوجه المواطنين إلى "مواصلة الالتزام بالتدابير المتخذة لمكافحة كورونا، بكل عزم ودون تهاون"، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق لغاية اليوم "يعود فضله إلى تعاون الشعب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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