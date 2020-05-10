أكدت تركيا، الأحد، مواصلة دعمها للحكومة الليبية الشرعية ومؤسساتها، وبرلمان طرابلس يرفض أي حوار مع حفتر.

أنقرة تتوعد

شدّدت تركيا على أنها ستعتبر عناصر خليفة حفتر أهدافاً مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأحد إن"المليشيات غير الشرعية التابعة لأمير الحرب في ليبيا حفتر، زادت هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في الأيام الأخيرة وخاصة في العاصمة طرابلس، دون أي تمييز".

وأشارت إلى أن المليشيات أطلقت يوم 9 مايو/أيار وحده أكثر من 100 قذيفة صاروخية على أماكن مأهولة بالمدنيين في طرابلس، بالإضافة إلى قصف مدفعي كثيف.

وبيّنت أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى.

وأوضحت الخارجية التركية أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكّل جريمة حرب.

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى أننا سنعتبر عناصر حفتر أهدافاً مشروعة في حال استُهدفت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا".

وأكّدت أنه لا يمكن قبول صمت الأمم المتحدة أكثر من ذلك أمام هذه الوحشية.

وشدّدت على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بشأن إيقاف الانقلابي حفتر الذي يقتل شعبه دون تمييز بين أطفال ونساء ومسنين، وفي شهر رمضان المبارك ووسط تفشي جائحة كورونا.

وأضافت: "لا ينبغي أن ننسى أن الدول التي تقدم دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً لحفتر تتحمل مسؤولية في الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة في البلاد".

وشدّد بيان الوزارة على أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية الشرعية و مؤسساتها من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق.

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

وقُتل 6 مدنيين جراء هجمات مكثفة نفذتها مليشيات حفتر، السبت، على مطار معيتيقة ومناطق أخرى في العاصمة طرابلس.

وفي الأسبوع الأول من مايو، قُتل 15 وأصيب أكثر من 30 مدنياً بسبب هجمات حفتر على الأماكن المأهولة بالسكان، على خلفية تعرضه لخسائر فادحة أمام الجيش الليبي.

برلمان طرابلس: نرفض أي حوار مع حفتر

أعلن مجلس النواب الليبي في طرابلس، رفضه لأي حوار يكون فيه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في رسالة وجهها حمودة أحمد سيالة، رئيس البرلمان في طرابلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال سيالة: "لن نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموماً".

وأضاف: "نحيطكم علماً بأننا مستمرون في دحر العدوان وتدمير قدراته، وأي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذانا مصغية".

وأعرب سيالة عن يأس مجلسه من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين.

وشدد سيالة على أن مجلس النواب "يدين صمت المجتمع الدولي ويعتبره شريكاً في سفك دماء المدنيين".

ودعا إلى إصدار قرار أممي ضد مرتكبي الجرائم في ليبيا ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد، ومعاقبة داعميهم واستبعادهم من أي حوار حول الحالة الليبية.

وتواصل مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر قصف أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، منذ السبت، حسب بيانات الحكومة الليبية.

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، يواصل حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.