سياسة
4 دقيقة قراءة
ليبيا.. برلمان طرابلس يرفض الحوار مع حفتر وداعميه وأنقرة تتوعد عناصره
وصفت الخارجية التركية هجمات مليشيا حفتر بجريمة حرب، مؤكدة مواصلة دعمها للحكومة الليبية الشرعية ومؤسساتها، فيما عبر برلمان طرابلس عن رفضه أي حوار مع حفتر، في رسالة إلى الأمم المتحدة.
ليبيا.. برلمان طرابلس يرفض الحوار مع حفتر وداعميه وأنقرة تتوعد عناصره
برلمان طرابلس يطالب الأمم المتحدة بإصدار قرارات وعقوبات ضد حفتر وداعميه / AFP
10 مايو 2020

أكدت تركيا، الأحد، مواصلة دعمها للحكومة الليبية الشرعية ومؤسساتها، وبرلمان طرابلس يرفض أي حوار مع حفتر.

أنقرة تتوعد

شدّدت تركيا على أنها ستعتبر عناصر خليفة حفتر أهدافاً مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأحد إن"المليشيات غير الشرعية التابعة لأمير الحرب في ليبيا حفتر، زادت هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في الأيام الأخيرة وخاصة في العاصمة طرابلس، دون أي تمييز".

وأشارت إلى أن المليشيات أطلقت يوم 9 مايو/أيار وحده أكثر من 100 قذيفة صاروخية على أماكن مأهولة بالمدنيين في طرابلس، بالإضافة إلى قصف مدفعي كثيف.

وبيّنت أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى.

وأوضحت الخارجية التركية أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكّل جريمة حرب.

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى أننا سنعتبر عناصر حفتر أهدافاً مشروعة في حال استُهدفت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا".

وأكّدت أنه لا يمكن قبول صمت الأمم المتحدة أكثر من ذلك أمام هذه الوحشية.

وشدّدت على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بشأن إيقاف الانقلابي حفتر الذي يقتل شعبه دون تمييز بين أطفال ونساء ومسنين، وفي شهر رمضان المبارك ووسط تفشي جائحة كورونا.

وأضافت: "لا ينبغي أن ننسى أن الدول التي تقدم دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً لحفتر تتحمل مسؤولية في الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة في البلاد".

وشدّد بيان الوزارة على أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية الشرعية و مؤسساتها من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق.

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

وقُتل 6 مدنيين جراء هجمات مكثفة نفذتها مليشيات حفتر، السبت، على مطار معيتيقة ومناطق أخرى في العاصمة طرابلس.

وفي الأسبوع الأول من مايو، قُتل 15 وأصيب أكثر من 30 مدنياً بسبب هجمات حفتر على الأماكن المأهولة بالسكان، على خلفية تعرضه لخسائر فادحة أمام الجيش الليبي.

برلمان طرابلس: نرفض أي حوار مع حفتر

أعلن مجلس النواب الليبي في طرابلس، رفضه لأي حوار يكون فيه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في رسالة وجهها حمودة أحمد سيالة، رئيس البرلمان في طرابلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال سيالة: "لن نقبل بأي حوار يكون فيه حفتر شريكاً أساسياً في المرحلة المقبلة والمستقبل السياسي عموماً".

وأضاف: "نحيطكم علماً بأننا مستمرون في دحر العدوان وتدمير قدراته، وأي دعوة للحوار قبل انتهاء عملياتنا العسكرية لن تجد لدينا آذانا مصغية".

وأعرب سيالة عن يأس مجلسه من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين ويعاقب حفتر ويحمي المدنيين.

وشدد سيالة على أن مجلس النواب "يدين صمت المجتمع الدولي ويعتبره شريكاً في سفك دماء المدنيين".

ودعا إلى إصدار قرار أممي ضد مرتكبي الجرائم في ليبيا ومعاقبتهم واستبعادهم من كل ما يمس مصير البلاد، ومعاقبة داعميهم واستبعادهم من أي حوار حول الحالة الليبية.

وتواصل مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر قصف أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، منذ السبت، حسب بيانات الحكومة الليبية.

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، يواصل حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us