سياسة
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أردوغان: سنفتتح مشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" للسياحة العلاجية
قال الرئيس التركي إن بلاده ستفتتح المستشفيين بحلول نهاية عيد الفطر، مؤكداً ثقته بتجاوز تركيا محنة وباء كورونا قبل دول العالم في حال جرى الالتزام بالتدابير.
أردوغان: سنفتتح مشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" للسياحة العلاجية
أردوغان: بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة / AA
10 مايو 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" في مدينة إسطنبول أمام السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو، في مراسم استكمال شق نفق خط مترو "غيرت تبة ـ مطار إسطنبول".

وأعرب الرئيس أردوغان، عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من وباء كورونا قبل دول العالم، في حال التزام الشعب بالتدابير.

وشدد على أنه "بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا، وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".

وأكد أردوغان، أن بلاده مهتمة جداً بالسياحة العلاجية، وتطرق إلى بناء مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" بإسطنبول.

وأضاف "القادمون من الخارج بهدف السياحة العلاجية، سيأتون إلى هذين المستشفيين عبر الطائرات وطائرات الإسعاف، حيث سنودعهم بالسلامة بعد استكمال علاجهم".

ولفت إلى أنه أجرى السبت، آخر تفقد لأعمال بناء المستشفيين، مؤكداً "بإذن الله سنفتتحهما بحلول نهاية عيد الفطر".

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" بإسطنبول، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وعن خط المترو، أشار أردوغان إلى أن أعمال شق النفق تجري تحت الأرض بـ 70 متراً، مبيناً أنه مع دخوله الخدمة سيتم حل مشكلة المواصلات إلى مطار إسطنبول جذرياً.

وأوضح أن خط المترو يربط بين مطار إسطنبول ومركز المدينة، معتبراً أنه "سيعزز مكانة إسطنبول العالمية".

وأكد أردوغان، مواصلة حكومته شق طريقها نحو مزيد من الارتقاء لتركيا، بقوله "لن يوقفنا فيروس كورونا وما إلى ذلك، وسنواصل مسيرتنا بالتصميم نفسه".

وتابع: "بعون الله ورعايته، وبمساعدة أبناء الشعب، سنواصل المضي قدماً بسباق تقديم الخدمات حتى نفسنا الأخير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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