قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا محمد علي أقبن، الأحد، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.

وأوضح أقبن، في تصريح لوكالة الأناضول، أن التحقيق مستمر حيال الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل عدة أيام من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزاً لها.

وأضاف أنه من الممكن رفع حظر المعاملات المفروض على البنوك الثلاثة، في حال أوفت بالتزاماتها.

وتابع: "اتخذنا كل التدابير المطابقة للمعايير الأوروبية، لمنع تضرر الاستقرار المالي في البلاد".

والخميس صرحت مصادر مصرفية تركية للوكالة، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تشتري العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت المصادر أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيراً بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونياً "EFT".

ومن اللافت أن هذه المؤسسات نفذت هجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق عدداً من المستثمرين الدوليين، الأربعاء.