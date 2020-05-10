تواصلت الاشتباكات بين قوات الحكومة الليبية، ومليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الأحد، جنوبي العاصمة طرابلس، و نعى المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، رئيس جهاز المخابرات المكلف اللواء عبد القادر التهامي، إثر وفاته بنوبة قلبية مفاجئة.

تواصل الاشتباكات

تجددت الاشتباكات بين الجانبين في محوري المشروع وصلاح الدين، جنوبي طرابلس، ولاتزال مستمرة، إلا أنها أقل حدة مما كانت عليه السبت، وفق شهود.

وأوضح الشهود أن مواجهات ليل السبت كانت "عنيفة جداً، وما زالت أعمدة الدخان تتصاعد بمناطق الاشتباكات".

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، السبت، إن الاشتباكات تجددت بمحور صلاح الدين، بعد هجوم شنته قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة على تمركزات لمليشيات حفتر.

وأشار المجعي، أن قواتهم تمكنت من تدمير عربتي غراد لمليشيات حفتر، والتي استهدفت الأحياء السكنية بطرابلس وكانت تتمركز بمعسكر اليرموك جنوبي العاصمة.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فايز السراج، السبت، هجمات حفتر على طرابلس بأنها "أعمال جنونية لمجرم حرب إرهابي راح ضحيتها عشرات المدنيين".

واعتبر أنها "دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية، ومؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".

كما استنكر السراج التنديدات الدولية بـ"جرائم" حفتر، قائلاً "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

وتأتي هجمات حفتر، عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشياته على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

نعي رئيس المخابرات

قال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، "لقد فقدت بلادنا أحد أبنائها الأوفياء المخلصين الذي صان الأمانة وتحمل المسؤولية في فترة من أصعب الفترات التي يمر بها الوطن".

وقدم المجلس تعازيه لعائلة التهامي وأهالي منطقة آقار الشاطئ، مسقط رأسه بالجنوب، وزملاء الفقيد وليبيا.

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر أمني يتبع الحكومة إن "اللواء التهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

والتهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطاً في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وعُيّن مديراً للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/نيسان 2017، كُلّف من قِبل المجلس الرئاسي، برئاسة جهاز المخابرات.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.