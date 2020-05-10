سياسة
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كورونا يتسلل للبيت الأبيض وأوباما يصف إدارة ترمب للأزمة بـ"كارثة فوضوية"
يخضع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض للحجر الصحي بعد مخالطتهم مصاباً بفيروس كورونا، في الوقت ذاته وصف الرئيس السابق باراك أوباما إدارة خلفه دونالد ترمب أزمة كورونا بأنها "كارثة فوضوية بشكل كامل".
كورونا يتسلل للبيت الأبيض وأوباما يصف إدارة ترمب للأزمة بـ"كارثة فوضوية"
مسؤولون يشغلون مناصب كبيرة في البيت الأبيض يخضعون للحجر الصحي / Getty Images
10 مايو 2020

أعلن 3 مسؤولين بالبيت الأبيض، بينهم كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي، فرضهم حجراً صحياً منزلياً على أنفسهم بعد تأكد تعاملهم مع مصاب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأحد، أن المسؤولَين الآخَرَين هما روبرت ريدفيلد مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء.

واتخذ المسؤولون الأمريكيون قرار الحجر الصحي رغم أن تحاليلهم تظهر عدم حملهم فيروس كورونا، إضافة إلى عدم ظهور أي أعراض عليهم.

ولم تكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن هوية المصاب أو المصابين بكورونا الذي تعامل معه المسؤولون الثلاثة.

وكان مقرراً أن يشارك المسؤولون في جلسة لإحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء المقبل، حسب المصدر ذاته.

جاء ذلك بالتزامن مع نقل شبكة CNN عن مصدر لم تسمِّه قوله إن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثبت إصابته بفيروس كورونا.

فيما أعلن البيت الأبيض الجمعة، إصابة كيتي ميلر المستشارة الإعلامية لمايك بنس نائب الرئيس بكورونا، واعتبرها ثاني موظفة في البيت الأبيض تثبت إصابتها بالفيروس خلال أسبوع واحد.

وأفادت الإدارة الأمريكية الخميس، بإصابة عنصر بالجيش يعمل مساعداً لترمب بكورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة حالات الإصابة والوفيات بكورونا حول العالم، وسجلت حتى صباح الأحد إصابة أكثر من مليون و300 ألف شخص بكورونا، ووفاة ما يزيد عن 80 ألفاً، حسب موقع "Worldometer" المعني برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس.

أوباما ينتقد 

في سياق متصل اعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن إدارة خلفه دونالد ترمب أزمة وباء كورونا تمثل "كارثة فوضوية بشكل كامل"، وفق ما نقلته السبت وسائل إعلام أمريكية.

جاء هذا الانتقاد اللاذع مساء الجمعة خلال مكالمة هاتفية استمرت نصف ساعة بينه وبين أعضاء سابقين في إدارته، حصل موقع ياهو نيوز على تسجيل لها.

واستحضر أوباما الأزمة الصحية عند الحديث عن ضرورة اختيار مسؤولين جيّدين، ودعا مستشاريه السابقين إلى الانخراط في حملة جو بايدن، نائبه السابق ومرشح الحزب الديموقراطي لمواجهة ترمب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية.

وقال الرئيس السابق إن "الانتخابات القادمة مهمة جداً على جميع المستويات، لأننا لن نواجه فقط شخصاً أو حزباً سياسياً".

واعتبر أن الخصم الحقيقي هو "النزعات طويلة الأمد" على غرار "الأنانية والقبليّة والانقسام والنظر إلى الآخرين كأعداء" التي يخشى أن تصبح من سمات "الحياة الأمريكية".

وقال أوباما الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى الديمقراطيين، إن أثرياء جمهوريين "رفضوا التحذيرات" حول مخاطر الجائحة.

ويُتّهم ترمب من منتقديه بتقليله خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة إلى الحيطة، والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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