سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تدعو الولايات المتحدة لإجراء "صفقة تبادل للسجناء"
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية استعداد بلاده لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، مشيراً إلى أن طهران تشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين في السجون الأمريكية.
إيران تدعو الولايات المتحدة لإجراء "صفقة تبادل للسجناء"
ربيعي: نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين في السجون الأمريكية / AA
10 مايو 2020

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الأحد، إن طهران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع خبر أون لاين الإلكتروني عن ربيعي قوله إن واشنطن لم تردّ بعد على دعوة إيران لمبادلة السجناء.

وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين وعلى استعداد لبحث هذه المسألة، ولكن الأمريكيين لم يردوا بعد".

وأوضح المتحدث: "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين في السجون الأمريكية، ونحمّل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

وفي تعاون نادر بين الخصمين القديمين، تبادلت الدولتان السجناء في 2019 إذ أُفرِجَ عن الطالب الأمريكي شي يو وانج الذي اعتُقل لثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس، مقابل باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني الذي اتُّهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.

وتنامى العداء بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وفرضه عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل.

ونقل الموقع عن ربيعي قوله: "لا حاجة إلى توسط دولة ثالثة بين إيران وأمريكا من أجل تبادل سجناء".

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لرويترز الأسبوع الماضي إن تبادلاً للسجناء بين الدولتين قيد الإعداد. ويعد مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية معتقل في إيران منذ 2018، من المرشحين المحتملين للتبادل. وفي منتصف مارس/آذار أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية، لكنه لا يزال في إيران.

وتوقع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون الثلاثاء، أن ترحّل الولايات المتحدة الأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري بعد تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية، بمجرد تلقيه موافقة طبية على المغادرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us