قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الأحد، إن طهران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع خبر أون لاين الإلكتروني عن ربيعي قوله إن واشنطن لم تردّ بعد على دعوة إيران لمبادلة السجناء.

وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين وعلى استعداد لبحث هذه المسألة، ولكن الأمريكيين لم يردوا بعد".

وأوضح المتحدث: "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين في السجون الأمريكية، ونحمّل أمريكا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

وفي تعاون نادر بين الخصمين القديمين، تبادلت الدولتان السجناء في 2019 إذ أُفرِجَ عن الطالب الأمريكي شي يو وانج الذي اعتُقل لثلاث سنوات لاتهامه بالتجسس، مقابل باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني الذي اتُّهم بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران.

وتنامى العداء بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وفرضه عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل.

ونقل الموقع عن ربيعي قوله: "لا حاجة إلى توسط دولة ثالثة بين إيران وأمريكا من أجل تبادل سجناء".

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لرويترز الأسبوع الماضي إن تبادلاً للسجناء بين الدولتين قيد الإعداد. ويعد مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية معتقل في إيران منذ 2018، من المرشحين المحتملين للتبادل. وفي منتصف مارس/آذار أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية، لكنه لا يزال في إيران.

وتوقع مسؤولون أمريكيون وإيرانيون الثلاثاء، أن ترحّل الولايات المتحدة الأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري بعد تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية، بمجرد تلقيه موافقة طبية على المغادرة.