سياسة
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كورونا ينتشر باليمن.. الحكومة تنشد الدعم وسط تحذيرات من إصابة نصف السكان
بعد إصابة نحو 34 شخصاً ووفاة 7 آخرين، ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا في ظل انهيار النظام الصحي، في الوقت التي حذرت فيهه منظمة الصحة العالمية من احتمالية إصابة 50% من سكان اليمن.
كورونا ينتشر باليمن.. الحكومة تنشد الدعم وسط تحذيرات من إصابة نصف السكان
 الحكومة اليمنية تناشد العالم لمساعدتها في مواجهة كورونا.. وتحذيرات من إصابة نصف سكان البلاد  / Reuters
10 مايو 2020

ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، للتحرك لدعمها في مواجهة تفشي وباء كورونا.

والسبت، أعلنت الحكومة ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في مناطق سيطرتها إلى 34 حالة، بينها 7 وفيات.

وفي بيان قالت وزارة حقوق الإنسان: "إن التقارير الطبية تشير إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين في ظل تصدع النظام الصحي جراء استمرار الحرب، وشح الإمكانات".

ورجع البيان تسارع الإصابات إلى انخفاض الاستجابة المجتمعية لإجراءات الحجر الصحي، بسبب الظروف المعيشية المتردية.

وحذرت الوزارة من أن هذا التسارع "ينذر بكارثة وبائية في البلاد، تفوق مثيلاتها في دول عديدة غزاها الفيروس".

ودعت جميع دول ومنظمات العالم، إلى "التحرك العاجل لإنقاذ المواطنين عبر حزمة من التدابير التي من شأنها توفير الرعاية الطبية".

كما طالبت الوزارة بتزويد القطاع الصحي بأدوات الوقاية، وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية، وأجهزة التنفس، كي يتسنى لها مواجهة الوباء، وإنقاذ حياة الناس.

ومنذ أسبوع، حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثيرات محتملة لكورونا على 16 مليون يمني (50 بالمئة من السكان).

وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة الأممية، أن الفيروس يشكل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي "المتعثر"، ما لم تُحدَّد الإصابات وتُعالَج وتُعزَل، ويُتتبَّع مخالطوها بالشكل السليم.

ويشهد اليمن حرباً للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية التي يدعهما تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهياراً شبه تامّ في جميع قطاعاته، بخاصة الصحي، في ظل وباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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