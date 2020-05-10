سياسة
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ليبيا.. الاشتباكات تتجدد والسراج يصف هجمات حفتر بالجنونية اليائسة
شنّت مليشيات خليفة حفتر هجمات مسلحة بأكثر من 80 صاروخاً على مطار معيتيقة وأحياء سكنية في العاصمة الليبية طرابلس راح ضحيتها 6 مدنيين، فيما وصفها رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية بأنها هجمات جنونية تدلّ على اليأس.
ليبيا.. الاشتباكات تتجدد والسراج يصف هجمات حفتر بالجنونية اليائسة
الاشتباكات بين قوات الحكومة ومليشيات حفتر تجددت جنوبي طرابلس  / AP
10 مايو 2020

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في ليبيا ومليشيات خليفة حفتر جنوبي طرابلس، مساء السبت.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي: "الاشتباكات تجددت بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس بعد هجوم شنّته قواتنا على تمركزات لمليشيات حفتر".

وأضاف المجعي: "الاشتباكات لا تزال مستمرة بالمحور، ويتم التعامل مع تمركزات مليشيات حفتر بالمدفعية الثقيلة."

والسبت شنت ميليشيات حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بالعاصمة، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخاً، مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين، حسب وزارة الصحة الليبية.

وتأتي هجمات حفتر بعد ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الهجمات العشوائية التي تشنّها مليشيات حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

فيما وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، هجمات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، بأنها "جنونية ومؤشّر على قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي هذه الأيام، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية، ومؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم

- فائز السراج - رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية

وأضاف السراج أن "انتهاكات حفتر وجرائمه البشعة لن تزيدنا إلا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة".

كما استنكر السراج التنديدات الدولية لـ"جرائم" حفتر قائلاً: "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقرّ الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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