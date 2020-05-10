سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 10 مايو/أيار 2020
الاجتماع الأول لحكومة الكاظمي يبحث انتخابات مبكرة / Reuters
10 مايو 2020

أهم الأحداث:

إصابات كورونا تتخطى 4 ملايين عالمياً وصندوق النقد يخفض توقعات الاقتصاد، والاجتماع الأول لحكومة الكاظمي يبحث إجراء انتخابات مبكرة في العراق.

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إصابات كورونا تخطت 4 ملايين عالمياً وصندوق النقد يخفض توقعات الاقتصاد

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم السبت حاجز 4 ملايين، إذ وصل عدد المصابين إلى 4 ملايين و14 ألفاً و500، حسب آخر إحصاءات موقع WorldoMeter صباح السبت. [TRT عربي]

وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات بمليون و317 ألفاً و852، تليها إسبانيا بـ260 ألفاً و117، ثم إيطاليا بـ217 ألفاً و185، وجاءت بريطانيا رابعاً بـ211 ألفاً و364، ثم روسيا بـ187 ألفاً و859، تتبعها فرنسا بـ176 ألفاً و79. [TRT عربي]

وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ170 ألفاً و88، تليها البرازيل بـ141 ألفاً و88، ثم تركيا بـ135 ألفاً و569، وإيران بـ104 آلاف و691، في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفاً و886 إصابة. [TRT عربي]

وتوُفّي جراء كورونا 276 ألفاً و253 حول العالم، في حين تعافى منه مليون و387 ألفاً و259، حتى صباح السبت. [TRT عربي]

العراق.. أول اجتماع لحكومة الكاظمي يبحث الانتخابات المبكرة

عقدت الحكومة العراقية الجديدة اجتماعها الأول السبت، برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحثت عدداً من الملفات المهمة على رأسها إجراء انتخابات مبكرة. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للحكومة أكدت فيه أن من أولوياتها "تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة". [TRT عربي]

وأوضح البيان أن الحكومة ستطلب من البرلمان "استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية". [TRT عربي]

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي". [الأناضول]

وأقر البرلمان العراقي قانون الأحزاب عام 2015، إلا أنه قد يثير الجدلَ مطالَباتٌ بإجراء تعديلات عليه، بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج للأفكار المتطرفة، والحدّ من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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