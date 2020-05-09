ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 89 ألفاً و480، بعد تماثل 3 آلاف و84 للشفاء.

وتشير المعطيات التي نشرها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على تويتر السبت، إلى تواصل انخفاض عدد الإصابات بكورونا، وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة.

وسجلت تركيا 1546 إصابة جديدة بكورونا، ترفع الحصيلة إلى 137 ألفاً و115.

أما الوفيات، فبلغت 50، ما يرفع الحصيلة إلى 3 آلاف و739.

وتشير المعطيات لإجراء 35 ألفاً و605 فحوصات للفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الاختبارات إلى مليون و334.

وسجل عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفاضاً إلى 1168.

وعلّق وزير الصحة حول المعطيات الجديدة في صفحته على تويتر: "إجمالي عدد المتعافين يلامس 90 ألفاً. وعدد المرضى في وحدات العناية المركزة في انخفاض مستمر، الاختبارات الجديدة للكشف عن الفيروس تؤكد التراجع المستمر في عدد الإصابات الجديدة. لا تهاون في اتخاذ التدابير".

وإجمالاً أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و72 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 278 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و416 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.