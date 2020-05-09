سياسة
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كورونا حول العالم.. المتعافون 1.4 مليون والوفيات 275 ألفاً
تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المليون شخص، في حين بلغت أعداد الوفيات حتى الآن نحو 275 ألف حول العالم.
كورونا حول العالم.. المتعافون 1.4 مليون والوفيات 275 ألفاً
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات بكورونا حول العالم / Reuters
9 مايو 2020

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم مليوناً و400 ألف، بحسب موقع Worldmeter المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وحلت الولايات المتحدة في مقدمة الدول بتسجيلها 223 ألفاً و749 حالة شفاء.

وتعافى من المرض في إسبانيا 173 ألفاً و157، وألمانيا 143 ألفاً و300، وإيطاليا 99 ألفاً و23، وإيران 83 ألفاً و837، والصين 78 ألفاً و46.

في حين وصل عدد المتعافين في تركيا إلى 86 ألفاً و396.

وحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أودى تفشي وباء كورونا بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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