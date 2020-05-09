تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم مليوناً و400 ألف، بحسب موقع Worldmeter المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وحلت الولايات المتحدة في مقدمة الدول بتسجيلها 223 ألفاً و749 حالة شفاء.

وتعافى من المرض في إسبانيا 173 ألفاً و157، وألمانيا 143 ألفاً و300، وإيطاليا 99 ألفاً و23، وإيران 83 ألفاً و837، والصين 78 ألفاً و46.

في حين وصل عدد المتعافين في تركيا إلى 86 ألفاً و396.

وحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أودى تفشي وباء كورونا بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أورويا والولايات المتحدة الأمريكية.