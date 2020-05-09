دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن التمييز ومواقفه الإقصائية تجاه تركيا.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان، بمناسبة يوم أوروبا الموافق 9 مايو/أيار، وفقاً لبيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا بدأت تحتفل بهذه المناسبة إلى جانب الشعوب الأوروبية منذ عام 1999، عندما وافق الاتحاد على ترشحها إلى صفوفه.

وتحتفل أوروبا اليوم بالذكرى الـ70 لقبول "إعلان شومان"، الذي يعتبر نواة فكرة الاتحاد الأوروبي.

وتابع الرئيس التركي "يجب علينا في هذه المرحلة الحرجة، استغلال الفرص بالشكل الأمثل في سبيل إحياء العلاقات التركية الأوروبية".

وأعرب عن أمله في أن "يتخلى الاتحاد الأوروبي عن مواقفه الإقصائية تجاه تركيا وإدراك أننا جميعاً ركاب سفينة واحدة"، مشيراً إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تقدمت بطلبات للحصول على مساعدات طبية من تركيا، في ظل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن النظام الصحي والتدابير الوقائية في تركيا تعد بمثابة نموذجاً للكثير من دول الاتحاد، والدول المرشحة للانضمام له.

وأكد أن مشاركة تركيا في كافة التدابير التي يتخذها الاتحاد لمكافحة كورونا، ومرحلة ما بعد الوباء، سيجعل من الاتحاد الأوروبي أكثر قوة.

وأشار إلى أن الوقت الآن هو وقت التعاون وتوحيد القوى، وأن قبول عضوية تركيا في الاتحاد سيساهم في تعزيز المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية فيه، وسيجعل منه لاعباً دولياً مهماً.

وشدد على عزم وإصرار تركيا في تحقيق هدفها الاستراتيجي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالرغم من الصعوبات التي تعترضها في هذا السبيل.

وفي ختام رسالته، قدم أردوغان تهانيه لكافة الشعوب الأوروبية بهذه المناسبة.

وتحتفل أوروبا في 9 مايو/أيار من كل عام، بـ"يوم السلام والوحدة"، تخليداً لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان، اقتراحه الاحتفال بهذا اليوم عام 1950، الذي اعتُبر لاحقاً أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.