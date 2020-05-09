فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 4 ملايين إصابة، تتقدم دول عدة بحذر باتجاه رفع الحجر المنزلي عن مواطنيها وسط مخاوف من بدء موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

إعادة فتح المتاجر في باكستان

تباشر باكستان السبت، تخفيف القيود التي فرضتها مسبقاً، إذ سمحت إسلام آباد بإعادة فتح الأسواق والمتاجر الصغيرة.

وعلى الرغم من أن حصيلة الإصابات المقدرة بأكثر من 26 ألفاً والوفيات البالغ عددها 599، وفق الأرقام الرسمية، تبدو متدنية بالنسبة إلى التعداد السكاني البالغ 220 مليون نسمة، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقلّ بكثير من الأرقام الفعلية.

وأقر رئيس الوزراء عمران خان بذلك، موضحاً أن قرار رفع الحجر المنزلي اتُّخذ استجابة لوضع اجتماعي طارئ في المقام الأول، في بلد يعيش نحو ربع سكانه دون عتبة الفقر وفق البنك العالمي.

مدّ فترة الحجر في موسكو حتى نهاية مايو/أيار

ستكتفي روسيا السبت، باحتفالات محدودة في ذكرى "يوم النصر" في معركة برلين الذي يعود إلى عام 1945، وسيقتصر العرض العسكري على الجو، فيما يستمر الحجر المنزلي المفروض في العاصمة موسكو حتى نهاية مايو/أيار الجاري، كما هو مقرر له.

أوروبا تمدد منع الرحلات من الخارج

على الرغم من أن أوروبا تسير بخطى تدريجية باتجاه رفع الحجر، فإنها ستُبقي حدودها مغلقة، إذ دعت المفوضية الأوروبية الجمعة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى تمديد المنع المؤقت للرحلات غير الضرورية إلى أراضيها حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.

وتعد نهاية الأسبوع الجاري آخر نهاية أسبوع قبل بدء العودة ببطء إلى أوضاع طبيعية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا (باستثناء برشلونة والعاصمة مدريد) وبلجيكا واليونان ودول أوروبية أخرى.

وفي المملكة المتحدة، من غير المطروح حتى الآن رفع الحجر المنزلي بالوتيرة ذاتها كما في الدول الأوروبية المجاورة.

في هذا الصدد قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس: "لم نخرج بعد من المأزق"، فيما وجّهت الملكة إليزابيث الثانية رسالة إلى البريطانيين بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية قبل 75 عاماً قائلة: "لا تستسلموا أبداً، لا تفقدوا الأمل أبداً".

الولايات المتحدة لا تزال الأكثر تضرراً

فيما لا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً حول العالم من فيروس كورونا، سواء في عدد الإصابات أو الوفيات، وتواجه البلاد نسبة بطالة غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 14,7% في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة عشر نقاط على ما كانت عليه قبل شهر فقط، إلا أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يؤكد أنه واثق بالمستقبل وأن هذه الأرقام "كانت متوقعة تماماً" وأن الفيروس "سيختفي دون لقاح".

وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات نتيجة وباء كورونا المستجد في الولايات المتحدة الجمعة 1635 وفاة بتراجع عن الحصيلة السابقة، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 77 ألفاً و718 وفاة.

وتحيط شكوك كثيرة بعملية رفع الحجر المنزلي، ومخاطرها واحتمالية حصول موجة جديدة من الإصابات.

وإزاء ذلك ستعمد إسبانيا على سبيل المثال إلى تسريع أو إبطاء الآلية حسب الوضع في مختلف المناطق. وقررت الحكومة الجمعة السماح للحانات والمطاعم بإعادة فتح مساحاتها الخارجية بشرط ألا تتعدى التجمعات فيها عشرة أشخاص، مع استثناء المناطق الأكثر إصابة بالفيروس وبينها أكبر مدينتين في البلد.

وحتى صباح السبت تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين و27 ألفاً، فيما زادت الوفيات على 276 ألف إصابة، وتعافى أكثر من مليون و393 ألفاً، وفقاً لموقع Worldometer المعنيّ برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.