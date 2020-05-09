سياسة
4 دقيقة قراءة
كورونا.. العالم يتخفف بحذر من القيود وسط تخوفات من موجة جديدة
فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 4 ملايين، تتقدم دول عدة باتجاه رفع الحجر المنزلي عن مواطنيها وسط مخاوف من بدء موجة ثانية من الإصابات بالفيروس. على الرغم من ذلك قررت الدول الأوروبية مدّ إغلاق حدودها حتى منتصف يونيو/حزيران.
كورونا.. العالم يتخفف بحذر من القيود وسط تخوفات من موجة جديدة
دول عدة تتجه إلى الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها مسبقاً للحد من انتشار كورونا / DPA
9 مايو 2020

فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) 4 ملايين إصابة، تتقدم دول عدة بحذر باتجاه رفع الحجر المنزلي عن مواطنيها وسط مخاوف من بدء موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

إعادة فتح المتاجر في باكستان

تباشر باكستان السبت، تخفيف القيود التي فرضتها مسبقاً، إذ سمحت إسلام آباد بإعادة فتح الأسواق والمتاجر الصغيرة.

وعلى الرغم من أن حصيلة الإصابات المقدرة بأكثر من 26 ألفاً والوفيات البالغ عددها 599، وفق الأرقام الرسمية، تبدو متدنية بالنسبة إلى التعداد السكاني البالغ 220 مليون نسمة، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقلّ بكثير من الأرقام الفعلية.

وأقر رئيس الوزراء عمران خان بذلك، موضحاً أن قرار رفع الحجر المنزلي اتُّخذ استجابة لوضع اجتماعي طارئ في المقام الأول، في بلد يعيش نحو ربع سكانه دون عتبة الفقر وفق البنك العالمي.

مدّ فترة الحجر في موسكو حتى نهاية مايو/أيار

ستكتفي روسيا السبت، باحتفالات محدودة في ذكرى "يوم النصر" في معركة برلين الذي يعود إلى عام 1945، وسيقتصر العرض العسكري على الجو، فيما يستمر الحجر المنزلي المفروض في العاصمة موسكو حتى نهاية مايو/أيار الجاري، كما هو مقرر له.

أوروبا تمدد منع الرحلات من الخارج

على الرغم من أن أوروبا تسير بخطى تدريجية باتجاه رفع الحجر، فإنها ستُبقي حدودها مغلقة، إذ دعت المفوضية الأوروبية الجمعة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى تمديد المنع المؤقت للرحلات غير الضرورية إلى أراضيها حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.

وتعد نهاية الأسبوع الجاري آخر نهاية أسبوع قبل بدء العودة ببطء إلى أوضاع طبيعية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا (باستثناء برشلونة والعاصمة مدريد) وبلجيكا واليونان ودول أوروبية أخرى.

وفي المملكة المتحدة، من غير المطروح حتى الآن رفع الحجر المنزلي بالوتيرة ذاتها كما في الدول الأوروبية المجاورة.

في هذا الصدد قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس: "لم نخرج بعد من المأزق"، فيما وجّهت الملكة إليزابيث الثانية رسالة إلى البريطانيين بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية قبل 75 عاماً قائلة: "لا تستسلموا أبداً، لا تفقدوا الأمل أبداً".

الولايات المتحدة لا تزال الأكثر تضرراً

فيما لا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً حول العالم من فيروس كورونا، سواء في عدد الإصابات أو الوفيات، وتواجه البلاد نسبة بطالة غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 14,7% في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة عشر نقاط على ما كانت عليه قبل شهر فقط، إلا أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يؤكد أنه واثق بالمستقبل وأن هذه الأرقام "كانت متوقعة تماماً" وأن الفيروس "سيختفي دون لقاح".

وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات نتيجة وباء كورونا المستجد في الولايات المتحدة الجمعة 1635 وفاة بتراجع عن الحصيلة السابقة، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 77 ألفاً و718 وفاة.

وتحيط شكوك كثيرة بعملية رفع الحجر المنزلي، ومخاطرها واحتمالية حصول موجة جديدة من الإصابات.

وإزاء ذلك ستعمد إسبانيا على سبيل المثال إلى تسريع أو إبطاء الآلية حسب الوضع في مختلف المناطق. وقررت الحكومة الجمعة السماح للحانات والمطاعم بإعادة فتح مساحاتها الخارجية بشرط ألا تتعدى التجمعات فيها عشرة أشخاص، مع استثناء المناطق الأكثر إصابة بالفيروس وبينها أكبر مدينتين في البلد.

وحتى صباح السبت تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين و27 ألفاً، فيما زادت الوفيات على 276 ألف إصابة، وتعافى أكثر من مليون و393 ألفاً، وفقاً لموقع Worldometer المعنيّ برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us