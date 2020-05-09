أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الهجمات العشوائية التي شنتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر على المناطق المأهولة في العاصمة طرابلس، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت البعثة في بيان لها مساء الجمعة، أن "القصف المروع الذي طال حي زاوية الدهماني بطرابلس، قرب السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقلّ وإصابة 3 آخرين".

والخميس سقطت صواريخ أطلقتها مليشيات حفتر، في محيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي بمنطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.

ولفتت البعثة إلى أنه منذ 1 مايو/أيار الجاري، أدّى ازدياد الهجمات العشوائية لمليشيا حفتر، بما فيها على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط عديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.

وأوضحت البعثة أنه "بين 1 و8 مايو/أيار، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، وأصيب 50 آخرون بينهم نساء وأطفال"، نتيجة هذه الهجمات.

واعتبرت أن هجمات مليشيا حفتر "تُظهِر تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وكثفت مليشيا حفتر مؤخراً، استهداف المدنيين ضمن هجوم متعثر بدأته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.