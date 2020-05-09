سياسة
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تحييد 70 عنصراً من مليشيات حفتر بضربات استهدفت قاعدة الوطية
أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عن تحييد 70 عنصراً من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بين قتيل وجريح، في ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.
تحييد 70 عنصراً من مليشيات حفتر بضربات استهدفت قاعدة الوطية
تحييد 70 عنصراً من مليشيا حفتر بضربات استهدفت قاعدة الوطية / AA
9 مايو 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية السبت، تحييد 70 عنصراً من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بين قتيل وجريح، بضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

جاء ذلك حسب تصريح مقتضب للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ 6 ضربات، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، وطرق الإمداد إليها، استهدفت خلالها آليات عسكرية تابعة لحفتر".

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الضربات "تحييد 70 عنصراً من مليشيات حفتر الإرهابية بين قتيل وجريح".

وتعد "الوطية الجوية" أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، إذ سيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزاً لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تُستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، بعد مقتل آمر حمايتها أسامة مسيك الثلاثاء الماضي، خلال عملية التحرير.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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