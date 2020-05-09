سياسة
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بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية تركية
بدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال ليومين في 24 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. ويُسمح لمن تتجاوز سنّهم 65 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتجول خارج المنزل الأحد 10 مايو/أيار، بين الساعة 11:00 و15:00.
بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية تركية
حظر التجول مفروض في 24 تركية ضمن إجراءات مواجهة انتشار كورونا / AA
9 مايو 2020

بدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال ليومين في 24 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى السماح لمن تتجاوز سنهم 65 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتجول خارج المنزل الأحد 10 مايو/أيار، بين الساعة 11:00 و15:00، مع التشديد على مراعاة جميع إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

ولفت البيان إلى أنه بإمكان المذكورين أصطحاب مُرافِق لهم إن استدعت الحاجة.

كذلك سمحت الداخلية لمحلات بيع الزهور بالعمل يومي السبت والأحد، بمناسبة عيد الأم المصادف 10 مايو.

ومن المقرر أن تغلق المحلات التجارية أبوابها تماماً خلال يومي الحظر، ويقتصر عمل المطاعم ومحلات الحلويات والأفران على خدمة التوصيل المنزلي.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، ومنها المطارات والمواني والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" وهيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة عملها.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال ستُفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبيِّناً أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعَّل وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات.

وأصاب الفيروس حتى مساء الجمعة، 135 ألفاً و569 شخصاً في البلاد، توُفّي منهم 3 آلاف و689، فيما تعافى 86 ألفاً و396، وفق وزارة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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