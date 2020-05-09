اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان، إن ترمب والملك سلمان ناقشا خلال اتصال هاتفي، مستجدات أسواق الطاقة العالمية، وقضايا إقليمية.

وأضاف دير أن الجانبين "تناولا التطورات الإيجابية في مكافحة فيروس كورونا، وإنعاش الاقتصادات العالمية".

وأكّد أن "الرئيس ترمب والملك سلمان اتفقا على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة"، وأنهما بحثا التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية.

والخميس قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب بطاريات منظومة باتريوت الدفاعية، ومقاتلتين من أسطولها في السعودية.

في حين امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن التعليق على ما أوردته الصحيفة.

من جانبها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس) أن الاتصال تطرق إلى "الجهود الرامية للوصول إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، ومبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً للجهود الأممية في هذا الصدد".

ونقلت الوكالة عن ترمب قوله إن بلاده "ملتزمة حماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة، ومصممة على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها".

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالاً مستمراً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.