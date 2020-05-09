سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 9 مايو/أيار 2020
إدانة أممية لقصف محيط إقامة سفيري تركيا وإيطاليا بطرابلس / AFP
9 مايو 2020

أهم الأحداث:

إدانة أممية لقصف محيط إقامة سفيرَي تركيا وإيطاليا بطرابلس، ووزير الصحة التركي يجدد دعوته لالتزام التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

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إدانة أممية لقصف محيط إقامة سفيرَي تركيا وإيطاليا بطرابلس

أدانت الأمم المتحدة الجمعة، قصفاً استهدف محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالي بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة ضرورة حماية مقرات البعثات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. [الأناضول]

ومساء الخميس سقطت صواريخ أطلقتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس. وقال دوجاريك: "نحن في غاية القلق بشأن أعمال القصف ذاك، وهذا أمر ندينه لأن البعثات الدبلوماسية تجب حمايتها وفقاً للقانون الدولي". [الأناضول]

وزير الصحة التركي يدعو إلى التزام التدابير تزامناً مع تراجع وفيات كورونا

شدّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، على ضرورة التزام المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبر تويتر، مرفقاً بها مقطعاً مرئياً يؤكّد أهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية. [TRT عربي]

وأضاف: "ارتدوا الكمامات دائماً خارج المنزل، وحافظوا على المسافة الاجتماعية، فلا يمكنكم معرفة من يحمل الفيروس. لا تتخلوا عن التدابير". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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