سياسة
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إدانة أممية لقصف مليشيات حفتر محيط إقامة سفيرَي تركيا وإيطاليا بطرابلس
أدانت الأمم المتحدة الجمعة، قصفاً استهدف محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالي بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة ضرورة حماية مقرات البعثات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي، فيما ندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بالهجوم الصاروخي الذي تعرضت له طرابلس.
إدانة أممية لقصف مليشيات حفتر محيط إقامة سفيرَي تركيا وإيطاليا بطرابلس
الأمم المتحدة تدين قصفاً استهدف محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالي بالعاصمة الليبية طرابلس / Reuters
8 مايو 2020

أدانت الأمم المتحدة، الجمعة، قصفاً استهدف محيط إقامة السفيرين التركي والإيطالي بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة ضرورة حماية مقرات البعثات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومساء الخميس، سقطت صواريخ أطلقتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.

وقال دوجاريك: "نحن في غاية القلق بشأن أعمال القصف ذاك، وهذا أمر ندينه لأن البعثات الدبلوماسية يتوجب حمايتها وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف: "نحن لا نعرف إن كان القصف قد استهدف مقر إقامة السفيرين، ورسالتنا للأطراف هي ضرورة العودة إلى العملية السياسية للتوصل إلى حل سلمي".

هذا وأجرى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الجمعة، اتصالين هاتفيين مع سفيرَي إيطاليا وتركيا، للاطمئنان على سلامتهما.

ووصف السراج في بيان لمكتبه الإعلامي تلقت الأناضول نسخة منه، الاعتداء بـ"العمل الإجرامي الهمجي".

وأضاف أن "الاعتداء المتكرر (من قبل مليشيا حفتر) على الأحياء السكنية هو فعل جبان يأتي بعد الهزائم المتتالية للمليشيات المعتدية على أرض المعركة".

وتابع: "إننا إذ نترحم على الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، نؤكد للمعتدين أن العقاب قادم، والرد سيكون رادعاً وموجعاً في ميدان القتال".

وندد الاتحاد الأوروبي "بشدة" بالهجوم الصاروخي الذي تعرضت له طرابلس، وسقوط قذيفة قرب السفارة الإيطالية.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبد خلاله خسائر ساحقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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