أعلنت وزارة الصحة التركية الجمعة، تسجيل 3 آلاف و412 حالة تعافٍ من الفيروس، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 86 ألفاً و396.

وأكدت الوزارة استمرار تراجع الوفيات جراء الفيروس، إذ سجلت البلاد 48 وفاة، لترفع الحصيلة إلى 3 آلاف 689.

وأشارت إلى تشخيص ألف و848 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 135 ألفاً و569.

ولفتت إلى إجراء 33 ألفاً و687 فحصاً الجمعة، ليبلغ إجمالي الفحوص مليوناً و298 ألفاً و806.

وأضافت أن ألفاً و219 مريضاً يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر: "المعطيات بشأن كورونا تظهر أنها بصالحنا لكنها لا تزال نتائج غير نهائية".

وشدد قوجة على ضرورة التزام المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات، مؤكداً أنها "السبيل الوحيد للوقاية من الفيروس".

وأضاف: "ارتدوا الكمامات دائماً خارج المنزل، وحافظوا على المسافة الاجتماعية، فلا يمكنكم معرفة من يحمل الفيروس. لا تتخلوا عن التدابير".