تواصل قوات حكومة الوفاق الليبية حصارها لقاعدة الوطية العسكرية التي تتمركز فيها مليشيات خليفة حفتر على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، ضمن عملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم حفتر على العاصمة العام الماضي.

واستطاعت قوات حكومة الوفاق منذ منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، التقدم على المحور الغربي نحو الحدود التونسية، وسيطرت بشكل كلي على عدد من المدن، ما فتح الطريق للتقدم إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية آخر معاقل حفتر في الساحل الغربي، التي تستخدمها المليشيات في الطلعات الجوية والهجمات ضد طرابلس.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً في الخامس من هذا الشهر، من الوصول إلى البوابة الأمامية من قاعدة الوطيّة العسكرية بغية تحريرها.

وفي أول يوم من هذه العملية التي تقودها قوات بركان الغضب دُمِّر عدد من المدرعات المتمركزة في محيط القاعدة العسكرية، بالإضافة إلى مقتل آمر حماية القوات المتمركزة أسامة مسيك.

وقال محمد عميش لـTRT عربي، وهو سفير ليبيا بالكويت سابقاً ودبلوماسي بالخارجية الليبية حالياً، الجمعة، إن حكومة الوفاق وضعت التدابير اللازمة للسيطرة على قاعدة الوطية، وتسير نحو هذه الخطة، مشيراً إلى تسليم مجموعة من مليشيات حفتر أنفسهم وأسلحتهم لحكومة الوفاق الليبية.

واستدرك عميش في حديثه أن المعركة تحتاج إلى إعداد وترتيب محكم، قائلاً: "المحاولة التي كانت من ثلاثة أيام لحكومة الوفاق حققت بعض التقدمات، لكن لم يُسيطَر على القاعدة حتى اللحظة، والقاعدة حالياً محاصرة بالطائرات المسيرة وأي أهداف تتحرك داخلها تُقصف مباشرة".

واعتبر عميش أن سياسة القصف المستمر للقاعدة قد تؤدي بالموجودين بها إلى الاستسلام بخاصة أن كل طرق الإمداد شبه مقطوعة عنها.

في السياق نفسه، أكد المحلل السياسي الليبي جمال عبد المطلب أن حكومة الوفاق الليبية تسيطر حالياً على محيط القاعدة العسكرية، من خلال استعانتها بطائرات مسيرة مكنتها من إحكام الخناق على الأجواء في المنطقة، وبذلك منعت أي تحركات من القاعدة العسكرية وإليها.

وأضاف عبد المطلب أن "حكومة الوفاق اعتمدت استراتيجية تتمثل بتحرير المناطق الغربية لطرابلس ثم قطعت أي إمدادات قادمة نحو مناطق أنصار حفتر ونحو قاعدة الوطية اعتماداً على الطائرات المسيرة، وبذلك جعلت قوات حفتر تضعف".

وأشار عبد المطلب إلى "أن ضعف مدينة ترهونة التي تتمركز فيها قوات حفتر التي استهدفتها أيضاً قوات الوفاق، وبخاصة استهدفت خطوط الإمداد نحوها جعلها في مرمى نيران الطائرات المسيرة.

مرتزقة من روسيا وسوريا

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا بتصعيد النزاع في ليبيا، عبر إرسالها "مجموعة فاغنر" لدعم خليفة حفتر في قتاله ضد حكومة الوفاق الليبية، وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا إنهم على علم "بأن الروس يعملون مع نظام بشار الأسد على نقل مقاتلين إلى ليبيا".

وجاء تصريح الخارجية الأمريكية بعد صدور تقرير للأمم المتحدة أكد وجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات الجنرال خليفة حفتر، داعية طرفَي النزاع الدائر في هذا البلد للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. وقال كريس روبنسون المتخصص في شؤون روسيا بالخارجية الأمريكية، للصحفيين، إنّ الدعم الروسي "أدّى إلى تصعيد كبير لحدة النزاع وإلى تدهور للوضع الإنساني في ليبيا".

وحسب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين مراقبة الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، فإن ما بين 800 و1200 مرتزق تابع لمجموعة "فاغنر الروسية" يقاتلون ويدعمون خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس.

وحول هذا الموضوع، قال الدبلوماسي في الخارجية الليبية محمد عميش إن "حفتر مشروع لدول محور الشر السعودية والإمارات ومصر وفرنسا وروسيا والصهاينة من وراء الكواليس".

مضيفاً أن "خط الطيران دمشق-بنغازي يعمل طول الوقت بهدف جلب مرتزقة من السوريين التابعين للألوية الشيعية والزج بهم في جبهات القتال".

لماذا قاعدة الوطيّة بهذه الأهمية؟

تسعى حكومة الوفاق الليبية تحرير قاعدة الوطيّة العسكرية التي تتمركز فيها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، فهي تبعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، وتعتبر ذات أكبر بنية تحتية عسكرية من بين القواعد الليبية، إذ تستطيع القاعدة الجوية استيعاب 7 آلاف عسكري وإيواءهم.

من بين أهم الأهداف المرسومة لدى حكومة الوفاق الاستحواذ على هذه القاعدة لكي تضعف تمركز مليشيات خليفة حفتر في المنطقة الغربية من البلاد وتفقدها أي تمركز لمدن الساحل الغربي وتمنعها من تنفيذ أي غارات على طرابلس، بخاصة أن حفتر يحشد أسلحة وذخيرة من شأنها قلب موازين القوى في الساحل الغربي لو نجح في تهيئة نفسه.

وفي حال طُردت مليشيات حفتر من هذه القاعدة، يمكن للقوات الحكومية المعترف بها دولياً التفرغ لمعركة مدينة ترهونة التي تبعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، وتمثل مفتاح هزيمة حفتر جنوبي العاصمة، وبذلك يصبح حفتر ومن يدعمه في عزلة تامة تجعل استحواذهم أو تواصلهم مع القرى المجاورة أمراً مستحيلاً.

يذكر أن حكومة الوفاق الليبية على الرغم من مشاكلها الداخلية السياسية والاقتصادية، لكنها مصرة على مواصلة تحرير المناطق الليبية بدعم تركي شكّل فارقاً في هذه الحرب الداخلية.