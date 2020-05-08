أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي معارضته تطبيق قواعد التباعد الجسدي داخل الطائرات، بعد عودة حركة الملاحة الجوية في الأشهر القادمة بعد تخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، وبرر ذلك بقوله إن إجراء كهذا سيرفع سعر تذاكر الطيران بأكثر من 50%.

ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن الاتحاد قوله إنه في حال فرض على شركات ترك المقعد الأوسط خالياً، فإن طاقة استيعاب الطائرات ستنخفض ما سيرفع أسعار التذاكر بنسبة تتراوح ما بين 43٪ و54٪ لتغطية تكاليف التشغيل.

في المقابل، يقترح الاتحاد أن يرتدي المسافرون وطواقم الطائرات أقنعة وجه، وأن تتم مراقبة درجة حرارة المسافرين قبل وبعد الوصول، واحترام إجراءات الصعود إلى الطائرة، وتجنب الاتصال بين الأشخاص.

كما يقترح الحد من التنقل أثناء الرحلات، وتقديم وجبات بسيطة على متن الطائرة، وتنظيف الحجرات بشكل متكرر.

وللحد من انتشار الفيروس، يقترح الاتحاد أيضاً، أن يكون اتجاه نظر كل الركاب نحو الأمام، على أن تكون المقاعد بمثابة حاجز بينهم، وتشغيل نظام التكييف من الأعلى إلى الأسفل.

وأوضح الاتحاد أنه في الطائرات حديثة الصنع ستكون هناك مصافٍ (فلاتر) ذات جودة تقارب جودة تلك الموجودة في غرف العمليات في المستشفيات.