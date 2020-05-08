ارتفعت الصادرات التركية إلى بلدان "رابطة الدول المستقلة" وأوروبا خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي، رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفاع صادرات المجوهرات التركية إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة، بنسبة 55%، محققة إيرادات بقيمة 434.8 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات البندق 37%، مسجلة 575.4 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الفواكه والخضار الطازجة، بنسبة 31%، مسجلة 244.8 مليون دولار، و 12.2% لصادرات قطاع الحبوب والبذور مسجلة 316.5 مليون دولار.

وأما صادرات قطاع صناعة السيارات إلى أوروبا، فحققت خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي عائدات بقيمة 5.37 مليار دولار، وقطاع الألبسة الجاهزة 3.3 مليار دولار، والصناعات الكيميائية 2.6 مليار دولار، وقطاع الإلكترونيات 1.7 مليار دولار، و1.3 مليار دولار لقطاع المعادن.

وبخصوص الصادرات التركية لبلدان "رابطة الدول المستقلة"، ارتفعت بنسبة 5.1%، محققة 3 مليارات و877 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات قطاع صناعة السفن واليخوت ضعفين، محققة 28.9 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الإسمنت والسيراميك بنسبة 33%، محققة 89.7 مليون دولار.

يذكر أن رابطة الدول المستقلة تتكون من 12 دولة تضم روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، وجورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان.

وتتعاون هذه الدول في مجالات التجارة والتمويل والقوانين، والأمن، كما أنها تعزز التعاون في مجال الديمقراطية ومكافحة التهريب والإرهاب.