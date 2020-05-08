أكّدت الصين الجمعة، أنها تدعم تأسيس لجنة تشكلها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لتفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، لكن "بعد انتهاء الوباء".

وتأتي التصريحات التي صدرت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، في وقت تواجه فيه الصين ضغوطاً عالمية متزايدة منذ أسابيع للسماح بتحقيق دولي بشأن مصدر الوباء.

وقالت هوا للصحفيين إن عملية المراجعة، يجب أن تجري "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع" وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس.

لكنها أضافت كذلك أنها يجب أن تجري "في وقت مناسب بعد انتهاء الوباء".

وشددت الصين كذلك على أن أي تحقيق يجب أن يستند إلى قواعد الصحة الدولية وأن يُنفّذ بإذن من جمعية الصحة العالمية أو المجلس التنفيذي، وهما الهيئتان اللتان تديران منظمة الصحة العالمية.

ودعت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الصين إلى مزيد من الشفافية بشأن تعاطيها مع أزمة كورونا، بينما قادت الولايات المتحدة وأستراليا الدعوات لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر الوباء.

وسبق أن رفضت الصين دعوات فتح التحقيق، متهمة الولايات المتحدة بـ"تسييس القضية".

ونفت الصين بشدّة التهم بأنها أخفت معلومات على صلة ببداية تفشي الوباء، مصرّة على أنها طالما شاركت المعلومات التي لديها منظمةَ الصحة العالمية والدول الأخرى دون تأخير.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد الإصابات بكورونا 3 ملايين و934 إصابة، فيما تخطت الوفيات عتبة الـ271 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و350 ألف شخص من المرض.